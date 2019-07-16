В ДРК умер заразившийся Эболой священник

Ранее сообщалось, что 14 июля медики зафиксировали первый случай заражения вирусом Эбола в городе Гома, являющимся центром провинции Северное Киву на границе ДРК с Руандой и Угандой. Согласно данным минздрава, мужчина был священником, прибывшим в Гому после остановки в городе Бутембо, где он проводил службы в церквях. Первые симптомы у него появились еще в Бутембо, по прибытии в Гому он направился в медицинский центр, где врачи распознали симптомы лихорадки Эбола и тут же оповестили об этом службу экстренного реагирования.