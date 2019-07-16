В ДРК умер заразившийся Эболой священник

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Власти ДРК сообщили, что мужчина, заразившийся Эболой в крупном городе Гома на границе Демократической республики Конго с Руандой, скончался, сообщает France 24.
Ранее сообщалось, что 14 июля медики зафиксировали первый случай заражения вирусом Эбола в городе Гома, являющимся центром провинции Северное Киву на границе ДРК с Руандой и Угандой. Согласно данным минздрава, мужчина был священником, прибывшим в Гому после остановки в городе Бутембо, где он проводил службы в церквях. Первые симптомы у него появились еще в Бутембо, по прибытии в Гому он направился в медицинский центр, где врачи распознали симптомы лихорадки Эбола и тут же оповестили об этом службу экстренного реагирования.
"К сожалению, я могу подтвердить смерть пациента, который скончался по дороге в Бутембо, где он должен был пройти лечение", - приводит СМИ слова губернатора провинции Северное Киву Карли Нзанзу.
Министерство здравоохранения также сообщило, что всего с июля прошлого года вирусом заразились свыше 2,5 тысячи человек и почти 1,7 тысячи скончались.
"Ситуация на понедельник, 15 июля 2019 года: всего 2501 случай (заражения - ред.) - 2407 подтвержденных и 94 возможных, 1668 погибших и 700 вылеченных", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года.