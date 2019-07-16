В Пермском крае река затопила дорогу к шести населенным пунктам

ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Сильные дожди в Пермском крае привели к разливу реки в Сивинском районе, из-за чего оказалась затопленной дорога к шести населенным пунктам, где проживают почти 200 человек, сообщается на Сильные дожди в Пермском крае привели к разливу реки в Сивинском районе, из-за чего оказалась затопленной дорога к шести населенным пунктам, где проживают почти 200 человек, сообщается на сайте ГУМЧС России по Пермскому краю.

"В Сивинском районе в результате выпадения осадков ограничено транспортное сообщение к шести населенным пунктам: деревня Инвенцы, деревня Саначи, деревня Черноусово, деревня Антипино, деревня Побоище, деревня Калмыцкий, с населением 196 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал, угрозы населению нет.

Как сказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Пермскому краю, сейчас силами администрации района проводятся восстановительные дорожные работы, и на данный момент дорогу в месте подтопления можно пересечь на транспорте повышенной проходимости. "Думаем, что полное восстановление движения займет несколько часов", - уточнили в МЧС.

В ведомстве отметили, что данная ситуация прогнозировалась, информация о неблагоприятных погодных условиях направлялась спасателями в адрес глав муниципальных районов.