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РИА Новости

В Пермском крае река затопила дорогу к шести населенным пунктам

Вчера, 15:14
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ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Сильные дожди в Пермском крае привели к разливу реки в Сивинском районе, из-за чего оказалась затопленной дорога к шести населенным пунктам, где проживают почти 200 человек, сообщается на сайте ГУМЧС России по Пермскому краю.
"В Сивинском районе в результате выпадения осадков ограничено транспортное сообщение к шести населенным пунктам: деревня Инвенцы, деревня Саначи, деревня Черноусово, деревня Антипино, деревня Побоище, деревня Калмыцкий, с населением 196 человек", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал, угрозы населению нет.
Как сказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Пермскому краю, сейчас силами администрации района проводятся восстановительные дорожные работы, и на данный момент дорогу в месте подтопления можно пересечь на транспорте повышенной проходимости. "Думаем, что полное восстановление движения займет несколько часов", - уточнили в МЧС.
В ведомстве отметили, что данная ситуация прогнозировалась, информация о неблагоприятных погодных условиях направлялась спасателями в адрес глав муниципальных районов.
Ранее ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета предупреждал о локальных подтоплениях в западной части региона, которые могут быть вызваны резким подъемом уровня воды в реках из-за сильных продолжительных дождей.
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