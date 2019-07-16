Госдума одобрила проект закона о возвращении курилок в аэропорты

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.

В конце 2017 года депутат от ЕР Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитет по транспорту и строительству (соисполнитель по законопроекту) рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и комитет по охране здоровья.

Однако Минздрав выступил против этого законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, обусловленных потреблением сигарет.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении должно было состояться на пленарном заседании 11 июля, однако тогда дойти до этого вопроса в повестке дня депутаты не успели. Большинством голосов законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании во вторник.

"Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе", - заявил журналистам во вторник глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.