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РИА Новости

Госдума одобрила проект закона о возвращении курилок в аэропорты

Вчера, 15:12
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
В конце 2017 года депутат от ЕР Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитет по транспорту и строительству (соисполнитель по законопроекту) рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и комитет по охране здоровья.
Однако Минздрав выступил против этого законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, обусловленных потреблением сигарет.
Рассмотрение законопроекта в первом чтении должно было состояться на пленарном заседании 11 июля, однако тогда дойти до этого вопроса в повестке дня депутаты не успели. Большинством голосов законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании во вторник.
"Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе", - заявил журналистам во вторник глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Пассажиры в зале ожидания в аэропорту
15 февраля, 03:08
Минтранс не поддерживает идею возвращения курилок в аэропорты
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году "антитабачным" законом. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
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