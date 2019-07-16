Верховный суд Ингушетии оставил под стражей тетю избитой девочки

НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии отклонил апелляцию и оставил под стражей женщину, обвиняемую в жестоком истязании своей семилетней племянницы, сообщает суд.

В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. Сообщалось, что подозреваемая и ее супруг-полицейский имеют своих двоих детей, мальчики переданы в реабилитационный центр.

"Верховный суд республики Ингушетия рассмотрел материал досудебного производства в отношении обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда малолетнему ребенку по апелляционной жалобе адвоката на постановление Магасского районного суда. Постановление суда от 6 июля 2019 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд не усмотрел каких-либо нарушений в применении норм уголовного процессуального законодательства, влекущих отмену или изменение данного постановления.