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РИА Новости

Верховный суд Ингушетии оставил под стражей тетю избитой девочки

Вчера, 15:05
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии отклонил апелляцию и оставил под стражей женщину, обвиняемую в жестоком истязании своей семилетней племянницы, сообщает суд.
В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. Сообщалось, что подозреваемая и ее супруг-полицейский имеют своих двоих детей, мальчики переданы в реабилитационный центр.
На ребенке буквально нет живого места: девочку из Ингушетии лечат в Москве
6 июля, 21:04
"На ребенке нет живого места": девочку из Ингушетии лечат в МосквеСемилетнюю Аишу из Ингушетии привезли на лечение в Москву. Девочка проведет один-два месяца в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.
"Верховный суд республики Ингушетия рассмотрел материал досудебного производства в отношении обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда малолетнему ребенку по апелляционной жалобе адвоката на постановление Магасского районного суда. Постановление суда от 6 июля 2019 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд не усмотрел каких-либо нарушений в применении норм уголовного процессуального законодательства, влекущих отмену или изменение данного постановления.
Ранее сообщалось, что в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии удалось стабилизировать общее состояние ребенка, на фоне непрекращающейся терапии показатели эндогенной интоксикации существенно снизились. Девочка стала активнее, самостоятельно ест. Врачи "стараются подвести ребенка к экономной ампутации омертвевших тканей правой руки", борются "за каждый сантиметр". Операция состоится не раньше, чем на следующей неделе.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
15 июля, 10:50
Кузнецова рассказала о предложениях удочерить избитую девочку из Ингушетии
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