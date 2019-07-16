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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном Домодедово состоится фестиваль йоги для пенсионеров

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Александр ВикуловЗанятия йогой
Занятия йогой
© РИА Новости / Александр Викулов
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Фестиваль йоги в рамках проекта "Активное долголетие", который направлен на поддержку активного образа жизни граждан старшего возраста, состоится 17 июля в парке "Елочки" города Домодедово, говорится в пресс-релизе министерства социального развития Московской области.
"В этом году на территории Подмосковья запланировано к проведению 11 массовых мероприятий, в которых примут участие более семи тысяч граждан старшего поколения. Мы уже установили два мировых рекорда по скандинавской ходьбе и в танце "Зумба". Как известно, для йоги старости не существует. Она способна принести пользу человеческому здоровью в любом возрасте. Ее базовые упражнения направлены на восстановление энергии, силы и молодости", - цитирует пресс-служба министра Ирину Фаевскую.
Отмечается, что бесплатный фестиваль начнется в 12:00. Занятие будет проводить опытный инструктор. Ранее сообщалось, что в рамках программы "Активное долголетие" пенсионеры могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также бесплатно или со скидкой ездить на экскурсии.
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