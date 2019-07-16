В подмосковном Домодедово состоится фестиваль йоги для пенсионеров

"В этом году на территории Подмосковья запланировано к проведению 11 массовых мероприятий, в которых примут участие более семи тысяч граждан старшего поколения. Мы уже установили два мировых рекорда по скандинавской ходьбе и в танце "Зумба". Как известно, для йоги старости не существует. Она способна принести пользу человеческому здоровью в любом возрасте. Ее базовые упражнения направлены на восстановление энергии, силы и молодости", - цитирует пресс-служба министра Ирину Фаевскую.