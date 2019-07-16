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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Три греческих священника покинули Константинополь и перешли в РПЦЗ

Вчера, 15:02
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© AP Photo / Lefteris PitarakisВселенский патриарх Варфоломей
Вселенский патриарх Варфоломей
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Три греческих священника покинули юрисдикцию Константинопольского патриархата в США, на Крите и в Западной Европе и присоединились к Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), сообщает православный портал Orthodox Christianity.
В сообщении уточняется, что это отец Спиридон Бейли, служащий в Англии, отец Эммануил Хатцидакис из США, а также священник Иоанн Маридакис, переехавший с Крита в Америку.
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Как сообщается, Бейли и Хатцидакис являются авторами нескольких популярных книг о христианстве. А священник Иоанн Маридакис переехал в США именно с целью присоединиться РПЦЗ, при том что он не знает английского языка.
"Мое решение перейти в РПЦЗ было обусловлено рядом факторов. Некоторое время меня беспокоили растущие модернистские и экуменические тенденции в Константинополе. А действия на Украине убедили меня в том, что я должен уйти", - приводит портал слова священника Спиридона Бейли.
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В конце прошлого года несколько священников Американской епархии Константинопольского патриархата уже перешли в РПЦЗ (самоуправляемая Церковь в составе Московского патриархата) из-за несогласия с действиями Константинополя на Украине.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
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Религия и мировоззрениерелигияСитуация вокруг УПЦВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Русская православная церковь за границей
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