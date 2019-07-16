Три греческих священника покинули Константинополь и перешли в РПЦЗ

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Три греческих священника покинули юрисдикцию Константинопольского патриархата в США, на Крите и в Западной Европе и присоединились к Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), сообщает православный портал Orthodox Christianity.

В сообщении уточняется, что это отец Спиридон Бейли, служащий в Англии, отец Эммануил Хатцидакис из США, а также священник Иоанн Маридакис, переехавший с Крита в Америку.

Как сообщается, Бейли и Хатцидакис являются авторами нескольких популярных книг о христианстве. А священник Иоанн Маридакис переехал в США именно с целью присоединиться РПЦЗ, при том что он не знает английского языка.

"Мое решение перейти в РПЦЗ было обусловлено рядом факторов. Некоторое время меня беспокоили растущие модернистские и экуменические тенденции в Константинополе. А действия на Украине убедили меня в том, что я должен уйти", - приводит портал слова священника Спиридона Бейли.

В конце прошлого года несколько священников Американской епархии Константинопольского патриархата уже перешли в РПЦЗ (самоуправляемая Церковь в составе Московского патриархата) из-за несогласия с действиями Константинополя на Украине.

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.