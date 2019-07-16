СК проверит ростовских полицейских после сообщения о вымогательстве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи организовали проверку в отношении полицейских из Ростова-на-Дону по информации о вымогательстве, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.

"СК организовал проверку в отношении сотрудников полиции по факту информации о вымогательстве", - сказала она.

В областном ГУМВД России РИА Новости также сообщили о служебной проверке "по факту размещенной в сети интернет информации о якобы неправомерных действиях сотрудников полиции".