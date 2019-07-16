СК проверит ростовских полицейских после сообщения о вымогательстве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи организовали проверку в отношении полицейских из Ростова-на-Дону по информации о вымогательстве, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.
"СК организовал проверку в отношении сотрудников полиции по факту информации о вымогательстве", - сказала она.
В областном ГУМВД России РИА Новости также сообщили о служебной проверке "по факту размещенной в сети интернет информации о якобы неправомерных действиях сотрудников полиции".
Ранее RT со ссылкой на адвоката 31-летней Валерии Студеникиной сообщил, что в июне сотрудники МВД задержали девушку в Ростове-на-Дону и угрозами заставляли признаться в сбыте наркотиков. Отец девушки также рассказал изданию, что полицейские якобы вымогали у него деньги за освобождение дочери.
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