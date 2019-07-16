Западные СМИ связали проукраинских неонацистов из Италии с ополченцами

Итальянские полицейские переносят ракету класса "воздух-воздух" после обнаружения тайника с оружием и боеприпасами в Турине

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Крупные западные СМИ допустили ошибку при переводе публикации итальянской полиции, в которой упоминаются украинские ультраправые.

В оригинальном тексте говорилось : "Штаб-квартира в Турине вела наблюдение за людьми, связанными с политическими движениями ультраправых, которые сражались в Донбассе против сторонников независимости".

После публикации материала на ria.ru стало известно, что формулировку части текста изменили на: "которые в прошлом принимали участие в вооруженном конфликте в украинском регионе Донбасса". Но в Сети остался первоначальный вариант сообщения.

Official Italian police statement says the Nazis with the missiles fought "against [pro-Russian] separatists". But BBC says the Italian Nazis fought *for* Russian-backed separatists.

Someone's dezinformatsiya-ing 🤔 https://t.co/jByo12vtjT pic.twitter.com/1XLF32YgIj — Mark Ames (@MarkAmesExiled) 15 июля 2019 г.

Сначала СМИ написали, что националисты участвовали в боевых действиях в Донбассе "на стороне пророссийских сепаратистов".

Подобную ошибку допустили The Independent, BBС и некоторые другие.

The Guardian. "Полиция заявила, что их удалось обнаружить благодаря результатам предыдущего расследования в отношении итальянцев, которые принимали участие в восстании на востоке Украины, поддерживаемом Россией", — заявили The Independent

"Рейды — часть расследования об участии ультраправых итальянцев в действиях сепаратистских сил, поддерживаемых Россией, на востоке Украины, сообщают местные СМИ", — писало BBC.

Позже журналисты BBC внесли в статью исправления : "Согласно сообщению полиции, рейды — часть расследования, начавшегося около года назад, в отношении крайне правых группировок, "которые воевали в украинском Донбассе против сепаратистов".