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РИА Новости

Западные СМИ связали проукраинских неонацистов из Италии с ополченцами

Вчера, 15:03
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© AFP 2019 / Polizia di StatoИтальянские полицейские переносят ракету класса "воздух-воздух" после обнаружения тайника с оружием и боеприпасами в Турине
Итальянские полицейские переносят ракету класса воздух-воздух после обнаружения тайника с оружием и боеприпасами в Турине
© AFP 2019 / Polizia di Stato
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Крупные западные СМИ допустили ошибку при переводе публикации итальянской полиции, в которой упоминаются украинские ультраправые.
В оригинальном тексте говорилось: "Штаб-квартира в Турине вела наблюдение за людьми, связанными с политическими движениями ультраправых, которые сражались в Донбассе против сторонников независимости".
После публикации материала на ria.ru стало известно, что формулировку части текста изменили на: "которые в прошлом принимали участие в вооруженном конфликте в украинском регионе Донбасса". Но в Сети остался первоначальный вариант сообщения.
Сначала СМИ написали, что националисты участвовали в боевых действиях в Донбассе "на стороне пророссийских сепаратистов".
Подобную ошибку допустили The Independent, BBС и некоторые другие.
"Полиция заявила, что их удалось обнаружить благодаря результатам предыдущего расследования в отношении итальянцев, которые принимали участие в восстании на востоке Украины, поддерживаемом Россией", — заявили The Independent и The Guardian.
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"Рейды — часть расследования об участии ультраправых итальянцев в действиях сепаратистских сил, поддерживаемых Россией, на востоке Украины, сообщают местные СМИ", — писало BBC.
Позже журналисты BBC внесли в статью исправления: "Согласно сообщению полиции, рейды — часть расследования, начавшегося около года назад, в отношении крайне правых группировок, "которые воевали в украинском Донбассе против сепаратистов".
Ранее на сайте итальянской полиции появилась публикация о задержании трех человек. В ходе операции конфисковали автоматы и легкое вооружение, а также действующую ракету класса "воздух — воздух". В полиции подчеркнули, что расследование антитеррористических структур связано с деятельностью правых экстремистов, принявших участие в боевых действиях в Донбассе. Помимо Турина, рейды прошли в Милане, Варезе, Павии, Новаре и Форли.
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Медиавойны
Популярные комментарии
Ну конечно! Прямо случайная "ошибка". Это и называется гибридная война. Особенно показателен набор "сми"
16 июля, 15:12
mxx876
10700012
И кто-то верит в "случайность" этой ошибки? Намерено "ошиблись", потом поправились, но тоже не по тексту исходника. Покрывают своих подопечных.
16 июля, 15:28
Northern F0x
7600012
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