В Госдуме объяснили причину заминки суда Амстердама со скифским золотом

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама отложил решение по коллекции скифского золота, так как с одной стороны, согласно закону, артефакты должны вернуться в Крым, а с другой – этому пока препятствует политическая составляющая, заявила РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по культуре Светлана Савченко.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года рассмотрел иск крымских музеев и постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. Крымская сторона подала апелляцию, которая была рассмотрена судом в Амстердаме 11 марта. Апелляционный суд Амстердама во вторник отложил окончательное вынесения решения, дав сторонам два месяца на предоставления дополнительной информации относительно права собственности. При этом Музей Алларда Пирсона "уполномочен удерживать крымские сокровища до тех пор, пока в суде не будет принято окончательное решение по этому делу"

"Суд Амстердама, с одной стороны исходя из справедливости, закона и межмузейных договоренностей, понимает, что коллекция должна вернуться в Крым, но с другой стороны есть политическая составляющая. Перенос сроков по вынесению решения – это как раз подстраховка, чтобы за это время оценить, куда качнется политическая обстановка", - сказала РИА Новости Савченко.

При этом, по ее словам, коллекция скифского золота однозначно принадлежит крымским музеям и должна вернуться в Крым.

"То, что это является сокровищами именно крымских музеев, – это не подлежит никакому сомнению. И юридически, и по справедливости и фактически – это так", - сказала депутат.

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" (Севастополь).