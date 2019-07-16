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РИА Новости

В Болгарии хакеры взломали базу данных Национального агентства по доходам

Вчера, 14:59
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© Depositphotos / cendecedНоутбук
Ноутбук
© Depositphotos / cendeced
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов провел экстренную встречу Совета национальной безопасности в связи с утечкой личных данных миллионов граждан страны, похищенных хакерами из компьютерной сети налоговой службы, передает Болгарское национальное радио (БНР).
В понедельник ряд болгарских СМИ получили файлы, содержащие персональную информацию о гражданах Болгарии – имена, адреса и данные о доходах. Послание было отправлено с одного из российских веб-сайтов, утверждает БНР. В письме хакеры якобы требуют отставки болгарского министра финансов и заявляют, что взломали базу данных Национального агентства по доходам, похитив информацию о более чем пяти миллионах граждан.
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По словам министра финансов Владислава Горанова, хакерами было похищено 3% всего объема базы данных налоговой службы. Как утверждает БНР, кибератака была совершена через онлайновый сервис возмещения налога на добавленную стоимость, оплачиваемого за границей.
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Бойко БорисовБолгарияВ мире
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