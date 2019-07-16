В Болгарии хакеры взломали базу данных Национального агентства по доходам

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов провел экстренную встречу Совета национальной безопасности в связи с утечкой личных данных миллионов граждан страны, похищенных хакерами из компьютерной сети налоговой службы, передает Болгарское национальное радио ( Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов провел экстренную встречу Совета национальной безопасности в связи с утечкой личных данных миллионов граждан страны, похищенных хакерами из компьютерной сети налоговой службы, передает Болгарское национальное радио ( БНР ).

В понедельник ряд болгарских СМИ получили файлы, содержащие персональную информацию о гражданах Болгарии – имена, адреса и данные о доходах. Послание было отправлено с одного из российских веб-сайтов, утверждает БНР. В письме хакеры якобы требуют отставки болгарского министра финансов и заявляют, что взломали базу данных Национального агентства по доходам, похитив информацию о более чем пяти миллионах граждан.

Министр внутренних дел Младен Маринов заявил, что хакерская атака может быть связана с решением правительства Болгарии купить в США партию истребителей F-16.

По словам министра финансов Владислава Горанова, хакерами было похищено 3% всего объема базы данных налоговой службы. Как утверждает БНР, кибератака была совершена через онлайновый сервис возмещения налога на добавленную стоимость, оплачиваемого за границей.