В ЕС поддержали возобновление переговоров по Венесуэле

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019

БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз обещает продолжить расширять свои меры по Венесуэле, если переговоры не принесут конкретных результатов, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"ЕС подтверждает, что основополагающий многомерный кризис требует срочного политического решения. Этого можно достичь только путем мирного, демократического и венесуэльского процесса, ведущего к свободным и справедливым президентским выборам. Поэтому ЕС приветствует и поддерживает возобновление на Барбадосе переговоров, которым способствует правительство Норвегии и которые должны оставаться основным каналом преодоления кризиса", - заявила Могерини.

Исходя из заявления, ЕС призывает стороны к подлинному участию и необходимой гибкости, чтобы срочно достичь результата, который позволил бы проведение прозрачных и отслеживаемых на международном уровне выборов в стране.

"В случае отсутствия конкретных результатов от продолжающихся переговоров, ЕС продолжит расширять свои целевые меры", - отметила Могерини.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявлял, что начавшийся в Норвегии диалог по стабилизации ситуации в южноамериканской стране будет продолжен. Правительство Норвегии сообщало о прогрессе на проходивших в мае в Осло переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что стороны показали свою готовность двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы.

Позднее МИД Норвегии подтвердил, что власти Венесуэлы и оппозиция проведут переговоры на Барбадосе.