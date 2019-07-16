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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В ЕС поддержали возобновление переговоров по Венесуэле

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз обещает продолжить расширять свои меры по Венесуэле, если переговоры не принесут конкретных результатов, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"ЕС подтверждает, что основополагающий многомерный кризис требует срочного политического решения. Этого можно достичь только путем мирного, демократического и венесуэльского процесса, ведущего к свободным и справедливым президентским выборам. Поэтому ЕС приветствует и поддерживает возобновление на Барбадосе переговоров, которым способствует правительство Норвегии и которые должны оставаться основным каналом преодоления кризиса", - заявила Могерини.
Исходя из заявления, ЕС призывает стороны к подлинному участию и необходимой гибкости, чтобы срочно достичь результата, который позволил бы проведение прозрачных и отслеживаемых на международном уровне выборов в стране.
"В случае отсутствия конкретных результатов от продолжающихся переговоров, ЕС продолжит расширять свои целевые меры", - отметила Могерини.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
Вчера, 12:36
Лавров прокомментировал переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявлял, что начавшийся в Норвегии диалог по стабилизации ситуации в южноамериканской стране будет продолжен. Правительство Норвегии сообщало о прогрессе на проходивших в мае в Осло переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что стороны показали свою готовность двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы.
Позднее МИД Норвегии подтвердил, что власти Венесуэлы и оппозиция проведут переговоры на Барбадосе.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Папа Римский Франциск
14 июля, 13:32
Папа Франциск призвал к скорейшему разрешению кризиса в Венесуэле
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеФедерика МогериниЕвросоюзВенесуэлаВ мире
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