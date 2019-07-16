Хаменеи пригрозил ответить на задержание иранского танкера в Гибралтаре

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Иран не оставит без ответа задержание нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре.
"Злобное британское правительство совершило пиратство и атаковало наш корабль; они совершили преступление и узаконили его. Исламская республика и благочестивые члены (иранского - ред.) истеблишмента не оставят подобные гнусные действия без ответа", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Хаменеи.
Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. В четверг стало известно, что полиция Гибралтара в рамках расследования дела задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1. Позже полиция задержала еще двух членов экипажа.
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер не перевозил нефть в Сирию.