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РИА Новости

Хаменеи пригрозил ответить на задержание иранского танкера в Гибралтаре

Вчера, 14:56
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© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Иран не оставит без ответа задержание нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре.
"Злобное британское правительство совершило пиратство и атаковало наш корабль; они совершили преступление и узаконили его. Исламская республика и благочестивые члены (иранского - ред.) истеблишмента не оставят подобные гнусные действия без ответа", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Хаменеи.
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Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. В четверг стало известно, что полиция Гибралтара в рамках расследования дела задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1. Позже полиция задержала еще двух членов экипажа.
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер не перевозил нефть в Сирию.
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