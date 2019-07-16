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РИА Новости

Цены на керосин не должны повышаться, заявил Путин

Вчера, 14:55
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Цены на керосин, от которых зависит стоимость авиабилетов, не должны повышаться, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым, на которой обсуждали текущую ситуацию в регионе и приоритетные направления его социально-экономического развития, сообщает сайт Кремля.
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Хорохордин рассказал президенту, что авиабилеты до Новосибирска для населения Горно-Алтайска могут показаться дорогими, так как стоят на 30 процентов дороже затрат на автомобиль, но при этом экономия времени составляет четыре раза.
"Если, как вы сказали, на керосин снизятся цены, то все выровняется", - сказал руководитель региона.
"Главное, чтобы больше не повышались", - отреагировал Путин.
По словам Хорохордина, местным властям удалось договориться по второму рейсу авиакомпании "Победа" и немного снизить цены на авиабилеты.
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"По межрегиональным перевозкам, как рассказывали вам, есть ежедневные рейсы с Красноярском и Новосибирском, два рейса с Казанью, с Екатеринбургом. Сейчас договариваемся с Санкт-Петербургом и Новокузнецком. Туристы едут в основном. Действительно, билет чуть дороговат для населения именно Горно-Алтайска, но не настолько дороговат, как время", - сообщил он.
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