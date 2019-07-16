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РИА Новости
Культура

Умерла актриса Ольга Вяликова

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Евгений БиятовАктриса Ольга Вяликова
Актриса Ольга Вяликова
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Актриса Центрального академического театра Российской армии Ольга Вяликова скончалась на 66-м году жизни, сообщается на сайте театра.
Причина смерти не называется. Информация о дате и месте прощания с актрисой уточняется.
Вяликова окончила Театральное училище имени Щукина, поступила в труппу Московского театра комедии. В 1980 году перешла в труппу Театра армии.
Она сыграла множество ролей, в том числе Симону в "Игре на клавишах души" и Пани Мюллерову в "Похождениях бравого солдата Швейка". В 1993-1995 годах была занята в постановке "Орестея" знаменитого режиссера Петера Штайна.
В 2014 году Вяликову наградили медалью "За трудовую доблесть".
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