Умерла актриса Ольга Вяликова

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Актриса Центрального академического театра Российской армии Ольга Вяликова скончалась на 66-м году жизни, сообщается на Актриса Центрального академического театра Российской армии Ольга Вяликова скончалась на 66-м году жизни, сообщается на сайте театра.

Причина смерти не называется. Информация о дате и месте прощания с актрисой уточняется.

Вяликова окончила Театральное училище имени Щукина, поступила в труппу Московского театра комедии. В 1980 году перешла в труппу Театра армии.

Она сыграла множество ролей, в том числе Симону в "Игре на клавишах души" и Пани Мюллерову в "Похождениях бравого солдата Швейка". В 1993-1995 годах была занята в постановке "Орестея" знаменитого режиссера Петера Штайна.