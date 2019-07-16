Геоинформационную систему Подмосковья дополнили региональными объектами

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости . Более 32 тысяч объектов областной собственности занесли в геоинформационную систему Подмосковья, говорится в пресс-релизе Миномособлимущества.

"В Региональной геоинформационной системе Московской области (РГИС МО) появился слой Минмособлимущества, содержащий информацию об объектах недвижимости, находящихся в собственности Московской области. На интерактивную карту системы нанесли сведения о более 23 тысячах нежилых зданий и сооружений и свыше девяти тысячах земельных участков, находящихся в казне Московской области, а также закрепленных за учреждениями и предприятиями Подмосковья", - цитирует пресс-служба министра Владислава Когана.