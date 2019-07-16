Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T14:42Z
https://ria.ru/20190716/1556575937.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39944/93/399449302_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_078d835ed90a28d3959aa5969e801d2a.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Геоинформационную систему Подмосковья дополнили региональными объектами

Вчера, 14:42
12
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 32 тысяч объектов областной собственности занесли в геоинформационную систему Подмосковья, говорится в пресс-релизе Миномособлимущества.
"В Региональной геоинформационной системе Московской области (РГИС МО) появился слой Минмособлимущества, содержащий информацию об объектах недвижимости, находящихся в собственности Московской области. На интерактивную карту системы нанесли сведения о более 23 тысячах нежилых зданий и сооружений и свыше девяти тысячах земельных участков, находящихся в казне Московской области, а также закрепленных за учреждениями и предприятиями Подмосковья", - цитирует пресс-служба министра Владислава Когана.
Отмечается, что с помощью интерактивного слоя ведется работа по проверке эффективности использования областной собственности. Благодаря данной цифровой базе министерство реализует риск-ориентированный подход при формировании плана проверок имущества.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяОбщество
Рекомендуем
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Минниханов следит за ситуацией в крымском лагере, где отравились дети
РИА
Новости
Дети в автобусе
На автобусах МО около 9 тысяч подростков отправились в детские лагеря
Ямы и лужи на проезжей части
Более 10 тысяч ям ликвидировали во дворах Подмосковья за полтора месяца
Лучшие парки Подмосковья 2019 года назовут в конце июля
Лента
новостей
Посетители в открывшейся в обновленном формате постоянной экспозиции русского светского и церковного искусства
Картой "Стрелка" можно будет оплатить проход в музеи Подмосковья
Квартира в новостройке. Архивное фото
Тюменские власти выделили 190 млн рублей на расселение домов в двух районах
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал ход строительных работ
Глава Верхневолжья поручил ускорить темпы строительства школ в Твери
Хирурги во время операции на позвоночнике
Союзное государство может продлить программу лечения патологий позвоночника
Занятия йогой
В подмосковном Домодедово состоится фестиваль йоги для пенсионеров
Корова на пастбище
Животноводческие предприятия МО внесли в государственный племенной регистр
Губернатор по Тверской области Игорь Руденя на встрече с руководством главного управления МЧС России
Руденя поручил усилить противопожарные меры в Тверской области
Девушка на тренировке
В подмосковном Сергиевом Посаде состоится забег "Сергиевым путем"
В Алтайском крае план по дорожному нацпроекту на 2019 год выполнили на 40%
В подмосковной Ивантеевке построят детский сад на 190 мест
На Кубани депутаты закрепили право посещения реанимации родственниками
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
Лента новостейМолния