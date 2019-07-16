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РИА Новости

Источник сообщил об ударе арабской коалиции по военному институту в Йемене

Вчера, 14:39
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией во вторник нанесла два удара по военному факультету в районе Ар-Рауда на севере столицы Йемена Саны, сообщил РИА Новости военный источник.
"Коалиция нанесла два удара по военному факультету, причинив серьезный ущерб зданию факультета", - отметил источник.
9 июля, 17:15
Источник: хуситы приговорили к смерти 30 пленных из списка на обмен
С момента вступления Саудовской Аравии и других арабских стран в коалицию против захвативших власть в Йемене шиитских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) в марте 2015 года перешедшие под контроль хуситов военные учреждения не раз подвергались авиаударам коалиции.
Во вторник самолеты коалиции также два раза бомбили лагерь в районе расположения бывшей президентской гвардии на юге йеменской столицы.
Военные действия между хуситами и силами на стороне международно признанного президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади продолжаются более четырех лет без явного преимущества какой-либо стороны конфликта.
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Военная операция в ЙеменеСаудовская АравияЙеменВ мире
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