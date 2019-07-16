Источник сообщил об ударе арабской коалиции по военному институту в Йемене

КАИР, 16 июл - РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией во вторник нанесла два удара по военному факультету в районе Ар-Рауда на севере столицы Йемена Саны, сообщил РИА Новости военный источник.

"Коалиция нанесла два удара по военному факультету, причинив серьезный ущерб зданию факультета", - отметил источник.

С момента вступления Саудовской Аравии и других арабских стран в коалицию против захвативших власть в Йемене шиитских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) в марте 2015 года перешедшие под контроль хуситов военные учреждения не раз подвергались авиаударам коалиции.

Во вторник самолеты коалиции также два раза бомбили лагерь в районе расположения бывшей президентской гвардии на юге йеменской столицы.