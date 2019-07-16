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РИА Новости

В Госдуме попросят Генпрокуратуру проверить массовую гибель пчел

Вчера, 14:29
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПчеловод собирает мед на пасеке
Пчеловод собирает мед на пасеке
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Пчеловод собирает мед на пасеке. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям намерены обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить информацию о массовой гибели пчел в России и использовании контрафактных химикатов, сообщил глава комитета Николай Николаев.
Во вторник на площадке комитета прошло экспертное совещание посвящённое проблеме массовой гибели пчел, на мероприятии присутствовали пчеловоды и фермеры из разных регионов. Николаев отметил, что одной из причин гибели пчел называют грубое нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов.
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"Обратимся в Генеральную прокуратуру с указанием не просто факта гибели пчел, а именно использования контрафактной продукции и поддельных химикатов, нарушения технологий при использовании химикатов. Нужно провести проверку. Получив ответы и статистику, в сентябре проведем еще одно мероприятие со всеми ведомствами. На уровне только Госдумы мы не сможем решить эту проблему. Нужно призвать к ответу всех и выработать совместные решения, в том числе и законодательные", - цитирует Николаева пресс-служба комитета.
Он также сообщил о нарушении "цепочки контроля".
"Минприроды контролирует влияние на природу, Роспотребнадзор продукцию на полках, Россельхознадзор отвечает только за продукции животного происхождения. Лебедь, рак и щука получается. Мы все от этого страдаем, и непонятно к чему это приведет. Выслушав все стороны, по итогам совещаний, мы направим соответствующие обращения во все органы власти, которые связаны с этим вопросом - Минсельхоз, Минприроды и так далее", - сказала глава думского комитета.
Летом 2019 года в различных регионах РФ зафиксирована массовая гибель пчел. В минувшую пятницу пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что ведомство связывает массовую гибель пчел с бесконтрольным использованием пестицидов. Она также указывала, что полномочия Россельхознадзора по надзору в сфере производства и применения пестицидов и агрохимикатов были практически в полном объеме изъяты в 2011 году, а инициатором этого выступило Минэкономразвития, которое сейчас должно взять ответственность за массовую гибель пчел.
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