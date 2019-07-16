В Госдуме попросят Генпрокуратуру проверить массовую гибель пчел

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям намерены обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить информацию о массовой гибели пчел в России и использовании контрафактных химикатов, сообщил глава комитета Николай Николаев.

Во вторник на площадке комитета прошло экспертное совещание посвящённое проблеме массовой гибели пчел, на мероприятии присутствовали пчеловоды и фермеры из разных регионов. Николаев отметил, что одной из причин гибели пчел называют грубое нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов.

"Обратимся в Генеральную прокуратуру с указанием не просто факта гибели пчел, а именно использования контрафактной продукции и поддельных химикатов, нарушения технологий при использовании химикатов. Нужно провести проверку. Получив ответы и статистику, в сентябре проведем еще одно мероприятие со всеми ведомствами. На уровне только Госдумы мы не сможем решить эту проблему. Нужно призвать к ответу всех и выработать совместные решения, в том числе и законодательные", - цитирует Николаева пресс-служба комитета.

Он также сообщил о нарушении "цепочки контроля".

"Минприроды контролирует влияние на природу, Роспотребнадзор продукцию на полках, Россельхознадзор отвечает только за продукции животного происхождения. Лебедь, рак и щука получается. Мы все от этого страдаем, и непонятно к чему это приведет. Выслушав все стороны, по итогам совещаний, мы направим соответствующие обращения во все органы власти, которые связаны с этим вопросом - Минсельхоз, Минприроды и так далее", - сказала глава думского комитета.