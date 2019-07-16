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РИА Новости

Меркель и премьер Молдавии сидя слушали гимны стран перед переговорами

Вчера, 14:29
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© REUTERS / Fabrizio BenschКанцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдовы Майя Санду во время церемонии встречи в Канцелярии в Берлине, Германия. 16 июля 2019
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдовы Майя Санду во время церемонии встречи в Канцелярии в Берлине, Германия. 16 июля 2019
© REUTERS / Fabrizio Bensch
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду во вторник сидя слушали гимны стран перед переговорами в Берлине, трансляцию вел немецкий телеканал n-tv.
Изменение протокола официального мероприятия произошло уже во второй раз. По всей видимости, это связано с тем, что у канцлера уже несколько раз случались приступы дрожи, когда ей приходилось долго стоять. На прошлой неделе в Берлине Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен также прослушали национальные гимны сидя. Тогда таблоид Bild сообщал, что протокол изменили по желанию Меркель.
Впервые приступ сильной дрожи произошел у Меркель в Берлине в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием и отметила, что после выпитой воды ей стало гораздо лучше. После этого аналогичный приступ дрожи случился у канцлера во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Третий за три недели приступ дрожи случился у канцлера Германии на прошлой неделе во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Приступ продлился около минуты, однако был менее сильным, чем предыдущие.
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После третьего приступа Меркель заявила, что следит за своим здоровьем и ответственно относится к нему. Отвечая на вопрос журналистов, что она чувствует в связи с приближением своего 65-го дня рождения, который канцлер будет отмечать на следующей неделе, Меркель отметила, что ей "становится ясно, что люди стареют".
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Майя СандуАнгела МеркельГерманияМолдавияВ мире
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