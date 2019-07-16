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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Главы МИД разных стран обсудят 18 июля в США вопросы свободы религии

Вчера, 14:28
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ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян отправится в США для участия в конференции, посвященной свободе религии, сообщили во вторник в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
"Мнацаканян отправится в США для участия в запланированной 18 июля в Вашингтоне министерской конференции по вопросам свободы религии", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на заседании совета министров иностранных дел государств – участников СНГ в Сочи. 10 октября 2017
15 июля, 12:27
Глава МИД Узбекистана обсудит 16-23 июля в США вопросы свободы религии
Отмечается, что на мероприятии Мнацаканян выступит с речью.
В США находятся также вице-премьер Армении Тигран Авинян и делегация, возглавляемая спикером армянского парламента Араратом Мирзояном.
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Религия и мировоззрениерелигия
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Глава МИД Узбекистана обсудит 16-23 июля в США вопросы свободы религии
РИА
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