Главы МИД разных стран обсудят 18 июля в США вопросы свободы религии

ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян отправится в США для участия в конференции, посвященной свободе религии, сообщили во вторник в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Мнацаканян отправится в США для участия в запланированной 18 июля в Вашингтоне министерской конференции по вопросам свободы религии", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что на мероприятии Мнацаканян выступит с речью.