В ЛНР заявили о росте числа обращений за медпомощью с украинской территории

ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. Число жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса, обратившихся за медпомощью в самопровозглашенную Луганскую народную республику, выросло в 20 раз с 2018 года, и составило около 2 тысяч человек за полгода, сообщила на брифинге в Луганске министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

Ранее власти ЛНР и ДНР заявили о создании гуманитарной программы для жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса. Она предусматривает оказание бесплатной медицинской помощи и денежные выплаты.

"Уже третий год мы работаем с подконтрольной Киеву территорией, и достаточно большое количество пациентов желают получить медицинскую помощь именно в ЛНР. На сегодняшний момент, только за шесть месяцев текущего года около 2 тысяч человек обратились за помощью в наши учреждения", - сообщила Пащенко.

Она уточнила, что в 2017 году число обратившихся в рамках гуманитарной программы жителей с подконтрольной Киеву территории Донбасса составило около 300 человек, в 2018 около 200 за год, соответственно, около 100 по статистике за полгода. Министр отметила, что наиболее востребованными направлениями по количеству обращений являются: онкология, ведение беременности и роды, а также помощь детям. По ее мнению, рост числа обращений пациентов с подконтрольной Киеву территории вызван расширением перечня направлений лечения в рамках гуманитарной программы.