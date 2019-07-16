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РИА Новости

В ЛНР заявили о росте числа обращений за медпомощью с украинской территории

Вчера, 14:26
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ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. Число жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса, обратившихся за медпомощью в самопровозглашенную Луганскую народную республику, выросло в 20 раз с 2018 года, и составило около 2 тысяч человек за полгода, сообщила на брифинге в Луганске министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.
Ранее власти ЛНР и ДНР заявили о создании гуманитарной программы для жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса. Она предусматривает оказание бесплатной медицинской помощи и денежные выплаты.
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"Уже третий год мы работаем с подконтрольной Киеву территорией, и достаточно большое количество пациентов желают получить медицинскую помощь именно в ЛНР. На сегодняшний момент, только за шесть месяцев текущего года около 2 тысяч человек обратились за помощью в наши учреждения", - сообщила Пащенко.
Она уточнила, что в 2017 году число обратившихся в рамках гуманитарной программы жителей с подконтрольной Киеву территории Донбасса составило около 300 человек, в 2018 около 200 за год, соответственно, около 100 по статистике за полгода. Министр отметила, что наиболее востребованными направлениями по количеству обращений являются: онкология, ведение беременности и роды, а также помощь детям. По ее мнению, рост числа обращений пациентов с подконтрольной Киеву территории вызван расширением перечня направлений лечения в рамках гуманитарной программы.
"Конечно, мы имеем трудности с тем, что препятствуют украинские власти пересечению пунктов пропуска, особенно детскому населению. Но это не останавливает наших пациентов, потому что самые лучшие специалисты и высокие технологии остались именно на нашей территории. И это известно как здесь, так и там ", - подчеркнула Пащенко.
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