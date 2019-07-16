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РИА Новости
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

Россельхознадзор не исключил снятия запрета на поставки белорусских яблок

Вчера, 14:25
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудник таможенной службы РФ осуществляет осмотр груза
Сотрудник таможенной службы РФ осуществляет осмотр груза
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудник таможенной службы РФ осуществляет осмотр груза. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россельхознадзор по итогам визита представителей службы в Белоруссию, который начался в понедельник, примет решение о возможности снятия ограничений на поставки белорусских яблок в Россию, говорится в сообщении российского ведомства.
В минувшую пятницу Россельхознадзор сообщил, что представители службы с 15 по 20 июля посетят Белоруссию для оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок, обеспечения прослеживаемости продукции при поставках в Россию, а также для ознакомления с системой фитосанитарной сертификации яблок.
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"В соответствии с обращением белорусской стороны должностные лица Россельхознадзора с 15 июля 2019 года осуществляют визит в Республику Беларусь. ... По итогам визита Россельхознадзором будет принято решение о возможности снятия временных ограничений на поставки белорусских яблок на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства во вторник.
В ходе визита проводится оценка производственных мощностей на предприятиях-производителях яблок ФХ "Лиголь", ФХ "Новый Сад", ФХ "ВСК Сад", КФХ "Устымчук Н.Н." (Брестская область), "Толочинский консервный завод", СУП "Радуньское", ГСХУ "ЛСС" (Витебская область), СПК имени И.П. Сенько, СПК "Прогресс-Вертилишки", ПК имени В.И. Кремко и СПК имени Деньщикова (Гродненская область).
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Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввоз в Россию яблок и груш из Белоруссии. Ведомство объяснило свое решение тем, что из Белоруссии продолжает поступать плодоовощная продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными сертификатами.
По этой же причине служба не исключала введения запрета на поставки шампиньонов, пекинской капусты и клубники из Белоруссии. По мнению ведомства, Минск сертифицирует санкционную плодоовощную продукцию как белорусскую.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссельхознадзорБелоруссияРоссияЭкономика
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