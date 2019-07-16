У берегов Нигерии похитили десять моряков с турецкого судна

АНКАРА, 16 июл – РИА Новости, Алёна Палажченко. Пираты похитили десять турецких моряков на судне у берегов Нигерии, двое из них были позднее освобождены, сообщает телеканал Пираты похитили десять турецких моряков на судне у берегов Нигерии, двое из них были позднее освобождены, сообщает телеканал NTV во вторник.

Сухогруз Paksoy-1 под турецким флагом, который шел из порта Дуала (Камерун) в Абиджан (Кот-Д'Ивуар), был атакован вооруженными людьми в 230 километрах к юго-западу от нигерийского побережья. Сообщается, что десять из 18 членов экипажа были похищены пиратами. Нападавшие также повредили приборы связи и оборудование судна.

По данным телеканала, моряки были перевезены пиратами в соседнюю с Нигерией Гану. В ситуацию вмешалось министерство иностранных дел Турции. На данный момент, двое моряков уже освобождены. Идет работа по освобождению других турецких моряков.