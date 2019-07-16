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РИА Новости

У берегов Нигерии похитили десять моряков с турецкого судна

Вчера, 14:23
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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости, Алёна Палажченко. Пираты похитили десять турецких моряков на судне у берегов Нигерии, двое из них были позднее освобождены, сообщает телеканал NTV во вторник.
Сухогруз Paksoy-1 под турецким флагом, который шел из порта Дуала (Камерун) в Абиджан (Кот-Д'Ивуар), был атакован вооруженными людьми в 230 километрах к юго-западу от нигерийского побережья. Сообщается, что десять из 18 членов экипажа были похищены пиратами. Нападавшие также повредили приборы связи и оборудование судна.
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По данным телеканала, моряки были перевезены пиратами в соседнюю с Нигерией Гану. В ситуацию вмешалось министерство иностранных дел Турции. На данный момент, двое моряков уже освобождены. Идет работа по освобождению других турецких моряков.
Нападения пиратов на торговые судна и похищения моряков у берегов Нигерии с последующим требованием выкупа в последнее время участились. В начале января пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе. На борту находились 24 человека, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, шесть человек были похищены. Позднее все они были освобождены.
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