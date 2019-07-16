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РИА Новости

Эксперт оценил ущерб от массовой гибели пчел в триллион рублей

Вчера, 14:23
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковДемонстрационная пасека
Демонстрационная пасека
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Демонстрационная пасека. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Потери экономики России из-за массовой гибели пчел могут составить порядка 1 триллиона рублей, заявил президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов.
Этим летом в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. В частности, такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае. По мнению специалистов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработки посевов.
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"Если посмотреть на подсчеты экономистов, то РФ на сегодняшний день, по скромным подсчетам, может потерять триллион рублей", - сказал Маннапов на экспертном совещании по проблеме массовой гибели пчел, которое прошло на площадке комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В мероприятии участвовали представители Россельхознадзора, профильных ассоциаций, предприятий отрасли.
Позже в беседе с журналистами Маннапов уточнил, что потери оценивались по высеивающимся в России энтомофильным, то есть опыляемым насекомыми, сельскохозяйственным культурам. "По этим итогам при уничтожении 30% пчел мы теряем полтриллиона. А если, как сейчас, идет гибель 60% пчел, мы теряем триллион денег", - заявил президент ассоциации.
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В свою очередь глава Союза пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Алтайского край Сергей Тастан отметил на совещании глобальность вопроса массовой гибели пчел из-за применения пестицидов. "Самое главное во всем мире - это опыление. Именно от опыления зависит 80% (производства - ред.) нашей пищевой продукции, всего мира и России конечно, от опылителя и, прежде всего, от пчелы", - сказал представитель отрасли.
По его словам, из-за бесконтрольного использования химикатов, в том числе китайского производства, земля уничтожается, и это видно по многим сельхозкультурам. Поэтому полномочия по регулированию использования этих веществ нужно вернуть Россельхознадзору, считает Тастан.
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