В Сочи подтопило более десяти придомовых территорий

СОЧИ, 16 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидируют последствия подтопления из-за ливней 11 придомовых территорий в Адлерском районе Сочи, эвакуация населения не требуется, сообщил во вторник временно исполняющий обязанности начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Руслан Игнатенко.

По его словам, на территории Краснодарского края действуют два экстренных предупреждения из-за сильных дождей с грозами, градом, шквалистым ветром и смерчами.

"По состоянию на 13:00 зафиксировано 11 подтопленных придомовых территорий в Адлерском районе Сочи. В дома вода не заходила. Производится откачка воды с придомовых территорий, эвакуация населения не требуется", - рассказал Игнатенко.

Он добавил, что также из-за непогоды сорвало металлоконструкцию пляжного кафе на контактную группу железнодорожных путей. Было нарушено штатное движение поездов. К ликвидации последствий привлечены силы и средства РСЧС в количестве 38 человек личного состава и 11 единиц техники, от МЧС России шесть человек и две единицы техники.

Игнатенко подчеркнул, что ситуация находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Силы и средства ГУ МЧС региона приведены в режим повышенной готовности, организована работа межведомственного оперативного штаба, оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов и администраций муниципальных образований.