"Пытали, но своего не добились": суд огласил приговор убийцам Мациной

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Виктория Дубовская. Сто тысяч рублей и портрет Шаляпина с автографом — эти ценности, по версии следствия, стоили жизни старейшей сотруднице Мариинского театра 93-летней Нине Мациной. Пенсионерку, пережившую блокаду, жестоко убили в ноябре 2017-го. Организатор расправы — сотрудница благотворительной организации Галина Гусейнова, которая присматривала за пожилой женщиной. Присяжные признали Гусейнову и двух ее подельников виновными.

Работала до последнего дня

Утром 21 ноября 2017-го жители дома на Варшавской улице в Петербурге забили тревогу: из-под двери одной из квартир шел сильный запах газа. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили в помещении тело 93-летней Нины Мациной. Эксперты быстро определили, что смерть пенсионерки не была естественной: судя по следам, ее жестоко избили и задушили.

Из квартиры пропали фотография Федора Шаляпина с его автографом, банковская карта и 130 тысяч рублей.

Как выяснилось, погибшая была старейшей сотрудницей Мариинского театра. Работала там еще со времен блокады — переписывала в библиотеке театра нотные материалы. Пианист по образованию, в годы войны Мацина не раз выступала на передовой в концертных бригадах.

Коллеги вспоминали ее как энергичного и доброго человека. Нина Захаровна продолжала работать до последнего дня жизни, хотя ездить в театр ей уже было тяжело, материалы привозили на дом.

Несмотря на преклонный возраст, пенсионерка жила одна. Из близких родственников у нее остался только брат. По словам окружающих, Мацина сохраняла ясность ума, всегда была осторожна и никогда не открывала дверь незнакомцам. При этом за ней на постоянной основе присматривали сиделки.

Именно сотрудники социальных служб оказались первыми в списке подозреваемых по делу об убийстве, за расследованием которого следил весь город.

Сто тридцать тысяч наличными

Оперативники быстро установили, что последние несколько месяцев за Мациной ухаживала сотрудница Санкт-Петербургской еврейской благотворительной общественной организации "Ева" уроженка Армении Галина Гусейнова.

В организации Гусейнову характеризовали как ответственного и добросовестного сотрудника: в "Еве" она проработала больше пяти лет. Жалоб от подопечных не поступало. Гусейнова помогала Мациной по дому и при необходимости сопровождала на улице.

© Фото : Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Галина Гусейнова (в маске) в зале суда © Фото : Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Галина Гусейнова (в маске) в зале суда

Следствие считает, что план ограбления родился во время очередного визита в банк, где Гусейнова узнала о финансах пенсионерки. Как говорят родственники, Мацина всегда снимала крупные суммы, по 150 тысяч рублей. Этого ей хватало на несколько месяцев. Кроме того, сиделка выяснила, что у Мациной имеются и другие сбережения. Как блокадница и сотрудница театра она получала хорошую пенсию и зарплату, а на себя особо не тратилась.

По версии следствия, 20 ноября Гусейнова вместе с мужем подруги Сеником Нарояном и его знакомым Размиком Акобяном подъехала на машине к дому пенсионерки. Акобян остался следить за обстановкой, сиделка обманом проникла в квартиру, а потом незаметно впустила Нарояна. Они обыскали квартиру и жестоко избили пенсионерку. По информации экспертов, ее ударили не менее 25 раз. Как пояснили в прокуратуре, скорее всего, они безуспешно пытались выпытать у жертвы код банковской карты. В итоге преступники унесли фотографию Шаляпина в рамке и 130 тысяч рублей наличными — то, что осталось после визита в банк.

Обвиняемых задержали в середине декабря 2017-го. Как пояснили в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда, Размик Акобян, который не принимал непосредственного участия в убийстве, подтвердил версию следствия.

© Фото : Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Размик Акобян в зале суда © Фото : Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Размик Акобян в зале суда

Его показания вместе с другими уликами легли в основу уголовного дела. Гусейновой и Нарояну предъявили обвинение по статьям "убийство" и "разбой", максимальное наказание — двадцать и пятнадцать лет соответственно. Акобяна привлекли только за участие в разбое.

На время расследования всех троих суд отправил в СИЗО. С первого раза Гусейнову арестовать не удалось — ей стало плохо в зале суда. Заседание перенесли, однако позднее все-таки избрали эту меру пресечения.

Снисхождения не заслуживают

В общей сложности следователи работали над делом около года. Перед судом присяжных обвиняемые предстали в декабре 2018-го. Несмотря на показания Акобяна, никто из них вину не признал.

Гусейнова заявила в суде, что ее подставили. Адвокат выдвинул такой аргумент: сиделке не требовалось убийство, если бы она хотела ограбить Мацину, могла бы тихо вынести ценности и скрыться. Акобян настаивал, что только подвез знакомых и в преступные планы его никто не посвящал.

Присяжных это не убедило. После шести месяцев судебных заседаний коллегия решила, что все трое виновны и не заслуживают снисхождения.

Вердикт присяжных в Санкт-Петербургском городском суде огласили около шести вечера 3 июля. Как и положено по процедуре, после заседания обвиняемых перевели в конвойное помещение, где они ожидали транспортировки в СИЗО. Однако через несколько часов Сеника Нарояна обнаружили там без признаков жизни: по предварительным данным, он покончил с собой. Теперь в обстоятельствах его смерти разбирается полиция.