Раненного при падении Ан-2 в Чечне пилота перевели в грозненскую больницу

ГРОЗНЫЙ, 16 июл – РИА Новости. Пострадавшего при падении легкомоторного самолета на частный дом в Шелковском районе Чечни пилота перевели из районной больницы в Грозный на дальнейшее лечение, сообщили РИА Новости в Шелковской районной больнице.

Во вторник утром в станице Новощедринская легкомоторный самолет Ан-2, выполнявший сельхозработы, задел крылом линию электропередачи, а затем упал на жилой дом. По данным следствия, пострадали пять человек, включая пилота. Организована проверка. В Шелковской больнице РИА Новости сообщили, что госпитализированы двое – пилот и жительница дома. Мужчина получил сотрясение мозга и перелом лопатки, женщина пострадала незначительно, у нее ссадины и ушибы.

"Пострадавшего перевезли в 9-ю Грозненскую городскую больницу, там он пройдет дообследование и дальнейшее лечение, также проведут компьютерную томографию головного мозга", - сказал собеседник агентства.

По его словам, транспортировка не связана с изменением состояния пациента, он чувствовал себя удовлетворительно.