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РИА Новости

Раненного при падении Ан-2 в Чечне пилота перевели в грозненскую больницу

Вчера, 14:18
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© Фото : МЧС РоссииПадение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
© Фото : МЧС России
ГРОЗНЫЙ, 16 июл – РИА Новости. Пострадавшего при падении легкомоторного самолета на частный дом в Шелковском районе Чечни пилота перевели из районной больницы в Грозный на дальнейшее лечение, сообщили РИА Новости в Шелковской районной больнице.
Во вторник утром в станице Новощедринская легкомоторный самолет Ан-2, выполнявший сельхозработы, задел крылом линию электропередачи, а затем упал на жилой дом. По данным следствия, пострадали пять человек, включая пилота. Организована проверка. В Шелковской больнице РИА Новости сообщили, что госпитализированы двое – пилот и жительница дома. Мужчина получил сотрясение мозга и перелом лопатки, женщина пострадала незначительно, у нее ссадины и ушибы.
"Пострадавшего перевезли в 9-ю Грозненскую городскую больницу, там он пройдет дообследование и дальнейшее лечение, также проведут компьютерную томографию головного мозга", - сказал собеседник агентства.
По его словам, транспортировка не связана с изменением состояния пациента, он чувствовал себя удовлетворительно.
"Женщина осталась у нас, мы ее будем наблюдать, чувствует себя хорошо", - добавил он.
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
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Ан-2ЧечняШелковской районПроисшествия
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