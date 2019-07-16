СК завел дело после ДТП с тремя погибшими на трассе в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 июл - РИА Новости. Следователи возбудили дело после ДТП на трассе "Сортавала", в котором погибли три человека и восемь пострадали, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что 12 июля на 168-м километре трассы "Сортавала" столкнулись Kia Optima и микроавтобус Renault Trafic. На месте происшествия погибли водитель Kia и его пассажир, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии в больнице от полученных травм скончался водитель Renault.

Карельское управление следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По версии следствия, 56-летний водитель микроавтобуса перевозил восемь пассажиров из Санкт-Петербурга в Карелию и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой иномаркой.