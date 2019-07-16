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РИА Новости

СК завел дело после ДТП с тремя погибшими на трассе в Карелии

Вчера, 14:16
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ПЕТРОЗАВОДСК, 16 июл - РИА Новости. Следователи возбудили дело после ДТП на трассе "Сортавала", в котором погибли три человека и восемь пострадали, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
Ранее сообщалось, что 12 июля на 168-м километре трассы "Сортавала" столкнулись Kia Optima и микроавтобус Renault Trafic. На месте происшествия погибли водитель Kia и его пассажир, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии в больнице от полученных травм скончался водитель Renault.
Карельское управление следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
ДТП на автодороге Вилюй в Якутии
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Якутии
По версии следствия, 56-летний водитель микроавтобуса перевозил восемь пассажиров из Санкт-Петербурга в Карелию и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой иномаркой.
"В ходе следствия будет принято решение о наличии либо об отсутствии в действиях водителя и индивидуального предпринимателя признаков преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - отмечается в сообщении.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
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