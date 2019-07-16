ГД приняла во II чтении проекты об уточнении понятия "шпионских" устройств

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проекты, разъясняющие понятие "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации".

Поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях были разработаны правительством.

Законопроектом уточняется, что к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и геолокации, если им преднамеренно путем доработки или иным способом не добавлены новые свойства, позволяющие получать или накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома обладателя.

За незаконное производство, приобретение или сбыт таких средств сейчас действует уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Принятие законопроектов защитит права граждан, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Нельзя доводить ситуацию до абсурда, когда граждан привлекают к уголовной ответственности, например, за приобретение GPS-трекера для поиска домашних животных, очков с видеокамерой или других устройств со встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования. А такие случаи есть!" - отметил он.

Тему уголовных дел о незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, подняли в конце 2017 года в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. По данным следствия, в конце января 2017 года житель Курганской области для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая устройство для передачи акустической информации из помещения. Устройство, как заявляло следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации. Дело дошло до суда, однако Лебяжьевский районный суд по ходатайству гособвинителя вернул дело прокурору для проверки обоснованности привлечения к уголовной ответственности.