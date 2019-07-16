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РИА Новости

Экстрадицию Фирташа в США отложили из-за ходатайства о возобновлении дела

Вчера, 14:13
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк Дмитрий Фирташ
Дмитрий Фирташ
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Дмитрий Фирташ. Архивное фото
ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Экстрадиция украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США отложена из-за поступившего ходатайства о возобновлении дела, сообщила во вторник РИА Новости представитель земельного суда Вены по уголовным делам, судья Кристина Зальцборн.
Верховный суд Австрии 25 июня одобрил экстрадицию Фирташа в США.
Дмитрий Фирташ в суде Вены
25 июня, 23:45
Защита Фирташа разочарована решением суда в Австрии об экстрадиции в США
Ранее в министерстве юстиции Австрии РИА Новости подтвердили, что вице-канцлер и министр юстиции доктор Клеменс Яблонер дал согласие на экстрадицию Фирташа.
"Разрешение господина министра юстиции вступает в силу 22 июля. Но поступило ходатайство о возобновлении дела, его рассмотрение одобрено", - сообщила Зальцборн.
Фирташ был арестован в Вене по запросу США в марте 2014 года и впоследствии освобожден под крупнейший в истории Австрии залог в 125 миллионов евро. США обвинили украинского олигарха и еще пятерых бизнесменов в даче индийским политикам взятки в 18,5 миллиона долларов в обмен на лицензии на разработку месторождений в Индии.
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