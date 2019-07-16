В Сочи задержали четыре электропоезда из-за сорванной крыши пляжного кафе

СОЧИ, 16 июл - РИА Новости. Сорванная ветром металлическая крыша пляжного кафе в Сочи вызвала сбой в движении поездов, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в 11.20 от оперативного дежурного ЕДДС Сочи поступило сообщение о том, что в результате порыва ветра с пляжного кафе сорвало конструкцию из металлопрофиля, которая упала на контактную группу железнодорожной сети.

"В результате происшествия произошла задержка четырех электропоездов. Движение поездов по одной ветке приостановлено. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - говорится в релизе.

Уточняется, что на месте работают аварийно-восстановительные бригады: от РСЧС 19 человек и семь единиц техники, от МЧС России шесть человек и две единицы техники.