В Сочи задержали четыре электропоезда из-за сорванной крыши пляжного кафе

СОЧИ, 16 июл - РИА Новости. Сорванная ветром металлическая крыша пляжного кафе в Сочи вызвала сбой в движении поездов, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в 11.20 от оперативного дежурного ЕДДС Сочи поступило сообщение о том, что в результате порыва ветра с пляжного кафе сорвало конструкцию из металлопрофиля, которая упала на контактную группу железнодорожной сети.
"В результате происшествия произошла задержка четырех электропоездов. Движение поездов по одной ветке приостановлено. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - говорится в релизе.
Уточняется, что на месте работают аварийно-восстановительные бригады: от РСЧС 19 человек и семь единиц техники, от МЧС России шесть человек и две единицы техники.
Ранее сообщалось, что на Сочи надвигается циклон. Он принес на курорт ливни. Все службы обеспечения переведены в круглосуточный режим повышенной готовности. Также власти предупредили жителей и туристов об опасности формирования смерчей над морем. Утром из-за дождей был подтоплен участок федеральной трассы в Адлерском районе.