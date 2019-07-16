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РИА Новости

Госдума сняла с партий обязанность отчитываться о кандидатах в депутаты

Вчера, 14:12
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому политическим партиям больше не придется раз в три года информировать избирательные комитеты о числе своих кандидатов, выдвинутых в депутаты на различных уровнях.
Согласно существующим нормам, партии были обязаны регулярно направлять в ЦИК или в региональные избирательные комиссии сведения о числе зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти, а также информацию о зарегистрированных избирательными комиссиями списках кандидатов в депутаты.
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Теперь законопроектом предполагается предусмотреть, что сведения об участии политической партии в выборах предоставляются по запросу федерального уполномоченного органа ЦИК на основе данных, содержащихся в ГАС "Выборы".
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