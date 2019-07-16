Госдума сняла с партий обязанность отчитываться о кандидатах в депутаты

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому политическим партиям больше не придется раз в три года информировать избирательные комитеты о числе своих кандидатов, выдвинутых в депутаты на различных уровнях.

Согласно существующим нормам, партии были обязаны регулярно направлять в ЦИК или в региональные избирательные комиссии сведения о числе зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти, а также информацию о зарегистрированных избирательными комиссиями списках кандидатов в депутаты.