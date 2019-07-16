Миинтруд сообщил о снижении на 1% числа безработных россиян

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Численность официально безработных россиян с 3 по 10 июля снизилась на 1% - до 732,06 тысячи человек, сообщила пресс-служба Минтруда.

"С 3 по 10 июля 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1 % и составила 732,06 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в 76 регионах РФ. Наибольшее снижение наблюдалось в Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Магаданской области, республиках Северная Осетия – Алания, Тыва, Карелия, Коми, Камчатском крае.

Рост численности безработных наблюдался в республиках Адыгея, Ингушетия, Астраханской, Курганской, Московской, Омской областях, Пермском крае. Не изменилась численность безработных в Севастополе и Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 10 июля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 96478 человек.