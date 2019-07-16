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РИА Новости

Миинтруд сообщил о снижении на 1% числа безработных россиян

Вчера, 14:04
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель на ярмарке вакансий
Посетитель на ярмарке вакансий
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Посетитель на ярмарке вакансий . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Численность официально безработных россиян с 3 по 10 июля снизилась на 1% - до 732,06 тысячи человек, сообщила пресс-служба Минтруда.
"С 3 по 10 июля 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1 % и составила 732,06 тысячи человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в 76 регионах РФ. Наибольшее снижение наблюдалось в Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Магаданской области, республиках Северная Осетия – Алания, Тыва, Карелия, Коми, Камчатском крае.
Рост численности безработных наблюдался в республиках Адыгея, Ингушетия, Астраханской, Курганской, Московской, Омской областях, Пермском крае. Не изменилась численность безработных в Севастополе и Тюменской области.
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В ведомстве уточнили, что по состоянию на 10 июля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 96478 человек.
В пресс-службе Минтруда добавили, что 10 июля уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 1% от численности экономически активного населения. Также, по данным ведомства, по состоянию на 10 июля работодатели заявили в органы службы занятости 1,75 миллиона вакансий.
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