Эксперт прокомментировал идею оплаты мусора по числу контейнеров

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Оплата мусора по количеству вывезенных контейнеров аналогична существующей системе оплаты за вывоз мусора по нормативам, поэтому это новшество не будет стимулировать жителей на сокращение отходов, считает руководитель направления по взаимодействию с органами власти Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды "Раздельный Сбор" Анна Гаркуша.

Ранее СМИ сообщали, что Российский экологический оператор рассматривает возможность расчета стоимости вывоза мусора по числу баков.

"Пока количество контейнеров рассчитывается по нормативам, поэтому это предложение не может считаться переходом на расчет за вывоз отходов по факту. Никто не будет заглядывать, сколько отходов в контейнере, а будут считать по объему контейнеров. Это никак не отличается от существующего расчета по нормативам, которая никак экономически не стимулирует людей на сокращение отходов", - сказала Гаркуша РИА Новости.

Эксперт пояснила, что в настоящее время существуют нормы установки контейнеров на контейнерных площадках.

"По санитарным нормам устанавливать больше пяти контейнеров на одной площадке нельзя, поэтому расчет идет по нормам. Высчитывается, сколько жителей в доме, каждый житель по нормативам производит сколько-то отходов и таким образом рассчитывается ожидаемый объем мусора. Полученный объем делится на пять контейнеров и выясняется, какого объема должны быть эти контейнеры с учетом ежедневного вывоза, потому что по нормам смешанные отходы должны вывозить ежедневно. В результате мы приходим к тому, что мы все равно будем платить по нормативам", - пояснила эксперт.