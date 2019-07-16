Главное здание Пушкинского музея закроется на реконструкцию в 2023 году

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сроки реконструкции главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина перенесены с 2022 на 2023 год, что связано с общей логистикой строительства музейного квартала. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГМИИ.
"Пока не будут введены в уверенную эксплуатацию окружающие здания, закрыть главное не представляется возможным. Мы заботимся о посетителях, чтобы музей не переставал функционировать", - рассказали в ГМИИ.
В пресс-службе уточнили, что по ранее разработанному плану к 2021 году должны были открыться все окружающие здания и что экспонаты основного корпуса планировалось перевезти в подземную часть Галереи искусств старых мастеров (ГИСМ).
"Но из-за смены подрядной организации и из-за того что в процессе строительства в кладке усадьбы обнаружили фрагменты XVII века (это потребовало новую экспертизу проектных решений), сроки строительства ГИСМ сдвинулись, и логистику переезда экспонатов из главного здания пришлось пересмотреть", - отметили в пресс-службе музея.
Реставрационные работы планируется завершить в 2026 году.
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