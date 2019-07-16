Турецкие отели снизили цены для российских туристов

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%. Гостиницы, которые ранее резко подняли стоимость проживания, теперь недосчитались туристов, сообщает АТОР. Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%. Гостиницы, которые ранее резко подняли стоимость проживания, теперь недосчитались туристов,АТОР.

По оценке Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD), в Анталье средняя загрузка отелей на июль-август прогнозируется на уровне 90-92%. При этом по некоторым объектам она будет ниже: около 82-85%.

Как считают в POYD, среди "отстающих" будут именно те отели, которые на фоне успешного сезона 2018 года слишком резко подняли цены этим летом.

Информацию о появлении заметного количества скидок от турецких отелей подтверждают и российские туроператоры. Правда, участники рынка сразу обращают внимание, что эти спецпредложения касаются определенных дат и они временные.

Туроператоры сдержанно оценивают динамику спроса на Турцию на июль-август. По данным экспертов, "золотыми" месяцами Турции были май и июнь. И если в конце весны и начале лета были востребованы отели категории "пять звезд", то во второй половине сезона большим спросом пользуются качественные "четверки".