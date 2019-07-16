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РИА Новости
Туризм

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Вчера, 14:01
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© РИА Новости / Владимир ВяткинБар у бассейна в аквапарке Анталии
Бар у бассейна в аквапарке Анталии
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%. Гостиницы, которые ранее резко подняли стоимость проживания, теперь недосчитались туристов, сообщает АТОР.
По оценке Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD), в Анталье средняя загрузка отелей на июль-август прогнозируется на уровне 90-92%. При этом по некоторым объектам она будет ниже: около 82-85%.
Как считают в POYD, среди "отстающих" будут именно те отели, которые на фоне успешного сезона 2018 года слишком резко подняли цены этим летом.
Информацию о появлении заметного количества скидок от турецких отелей подтверждают и российские туроператоры. Правда, участники рынка сразу обращают внимание, что эти спецпредложения касаются определенных дат и они временные.
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Туроператоры сдержанно оценивают динамику спроса на Турцию на июль-август. По данным экспертов, "золотыми" месяцами Турции были май и июнь. И если в конце весны и начале лета были востребованы отели категории "пять звезд", то во второй половине сезона большим спросом пользуются качественные "четверки".
По мнению туроператоров, за счет более привлекательных цен в сентябре-октябре Турция сможет отыграть снижение спроса в середине сезона. Они отмечают, что сейчас продажи туров на бархатный сезон соответствуют прошлогодним или идут с опережением.
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ТуризмАнталья (провинция)ТурцияТуризмтуристыНовости - Туризм
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