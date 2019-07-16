Медведев посетил металлургическое производство в Туле

ТУЛА, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками.

Премьер прибыл в Тулу во вторник с рабочей поездкой. Как ожидается, он проведёт встречу с экспертами в области развития городской среды.

На заводе президент промышленно-металлургического холдинга, в который входит Тула-сталь, Евгений Зубицкий продемонстрировал Медведеву работу линии машины непрерывного литья заготовок. Премьер также ознакомился с работой конвертера, прокатным производством и складом готовой продукции.

После осмотра Медведев пообщался с рабочими завода. Он поинтересовался у работников, устраивает ли их зарплата. Они ответили положительно и рассказали, что у молодых специалистов зарплата начинается от 35 тысяч рублей, а в среднем по заводу - 60 тысяч.

Премьер также поделился своими впечатлениями о заводе. "Ощущений, конечно, абсолютно нет таких, как на обычном металлургическом производстве. Тихо относительно, воздух свежий, не жарко", - сказал Медведев.

Он подчеркнул важность того, что производство на Туль-стали является шагом к сложной продукции, с которой Россия будет выходить на международный рынок. Медведев рассказал, что зачастую продукция закупается в других странах, а многие результаты отечественного производства используются "совершенно не по назначению".

"Хорошо, что сейчас это будете делать вы. Я искренне желаю всем вам, чтобы здесь все получилось, чтобы у вас была хорошая зарплата, хорошие условия труда и чтобы производство развивалось", - сказал премьер.

Тула-сталь является одним из самых современных металлургических заводов страны. Он был создан в сентябре 2013 года для реализации проекта строительства литейно-прокатного комплекса (ЛПК) на производственной площадке ПАО "Тулачермет". Строительство ЛПК включено в стратегию развития металлургии России на период до 2030 года. Проект является системообразующим и приоритетным как для региона, так и для страны в целом.

Мощности предприятия позволяют ежегодно производить 1,5-1,8 миллиона тонн стали в год. Это как рядовые марки стали, так и сталь для машиностроения.