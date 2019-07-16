Эксперты рассказали, в каком случае стоит ждать обвала рубля

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Доллар по 69 рублей к концу года возможен лишь при реализации санкционных рисков, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Без этого фактора самые пессимистичные из них считают верхней границей курса доллара 67,5 рубля, а другие и вовсе ожидают его в декабре в районе текущего уровня в 63 рубля.

Накануне агентство Блумберг написало, что польский аналитик, наиболее точно предсказавший "рублевое ралли" во втором квартале, теперь прогнозирует ослабление рубля к концу текущего года примерно на 9% - до уровня 69 рублей за доллар. В качестве основной причины для этого он называет ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ.

"Подобный сценарий (укрепление доллара до 69 рублей - Прим. ред.) возможен лишь в случае усиления санкционных рисков. В свою очередь снижение ключевой ставки ЦБ не окажет давления на рубль, так как в настоящее время все основные регуляторы, и главным образом ФРС США, также занимают "мягкую" позицию и готовятся снижать ставки или вводить дополнительные стимулирующие меры ДКП", - отметил Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Смягчение политики ФРС и регуляторов других развитых рынков будет ограничивать риск оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, указал он. Кроме того, и сам ЦБ РФ прекрасно понимает, что ставки и доходности на российском рынке являются одним из главных факторов устойчивости рубля, поэтому в циклах снижения ключевой ставки всегда действует крайне осторожно, за что и подвергается регулярной критике сторонников "удешевления кредитов экономике", добавил эксперт.

Положительные факторы для курса рубля сформированы за счет по-прежнему высокого спроса на доходность и "риск" на мировых рынках, рассуждает Александр Осин из ИК "Фридом Финанс". На данный момент ожидается сохранение стабильного курса до конца года с целевым уровнем 63 рубля за доллар, оценил он.

"Согласно выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла, регулятор планирует ослабить монетарную политику. Развивающимся рынкам дан сигнал или своего рода "разрешение" на проведение стимулирующих мер в реальном секторе. В российской экономической политике в среднесрочном периоде вероятна "оттепель", которая будет выражаться в смягчении монетарных и бюджетных условий, ускорении роста реальной экономики, улучшении динамики финансовых рынков. Опосредованно в перспективе нескольких кварталов это будет поддерживать курс рубля", - сказал Осин.