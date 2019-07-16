Глава 1С предложил открыть в вузах России обязательные "цифровые кафедры"

СКОЛКОВО, 16 июл - РИА Новости. Глава 1С Борис Нуралиев предложил открыть в вузах РФ обязательные для посещения еженедельные "цифровые кафедры", с такой инициативой он выступил в ходе сессии на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в Сколтехе.
Он привел пример, по которому в советское время на случай войны нужно было много офицеров запаса, и Минобороны выделяло кадры, создавало военные кафедры и набирало запас.
"Поэтому давайте будут цифровые кадры раз в неделю после экзаменов, (специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития) Дмитрий Песков говорил, что госэкзамены надо заменить сертификатом от "Яндекса" или 1С, я не против. Но серьезно, давайте мы такие (кафедры - ред.) будем включать", - сказал он.
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По словам Нуралиева, очень важно дать студентам сразу понять, интересна ли им та или иная IT-профессия. "Но очень важно зародить в них интерес, чтобы они попробовали и поняли, им эта организация интересна или неинтересна, по сердцу или не по сердцу. То есть даже если они уже потом пойдут по другой специализации, они это будут понимать", - добавил он.
Образовательный интенсив "Остров 10-22" организован Министерством науки и высшего образования РФ, Агентством стратегических инициатив, Фондом "Сколково", РВК, Университетом "20.35", АНО "Цифровая экономика", платформой НТИ при поддержке НИТУ МИСиС. Его задача - вовлечь российские вузы в трансформацию системы образования и в реализацию национальных проектов и федеральных программ, таких, как "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика", а также в создание и развитие региональных экосистем на основе университетов.