Глава 1С предложил открыть в вузах России обязательные "цифровые кафедры"

Основатель и директор компании 1С Борис Нуралиев во время сессии "Создание экосистем для развития электронной коммерции: вызовы и возможности" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи

СКОЛКОВО, 16 июл - РИА Новости. Глава 1С Борис Нуралиев предложил открыть в вузах РФ обязательные для посещения еженедельные "цифровые кафедры", с такой инициативой он выступил в ходе сессии на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в Сколтехе.

Он привел пример, по которому в советское время на случай войны нужно было много офицеров запаса, и Минобороны выделяло кадры, создавало военные кафедры и набирало запас.

"Поэтому давайте будут цифровые кадры раз в неделю после экзаменов, (специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития) Дмитрий Песков говорил, что госэкзамены надо заменить сертификатом от "Яндекса" или 1С, я не против. Но серьезно, давайте мы такие (кафедры - ред.) будем включать", - сказал он.

По словам Нуралиева, очень важно дать студентам сразу понять, интересна ли им та или иная IT-профессия. "Но очень важно зародить в них интерес, чтобы они попробовали и поняли, им эта организация интересна или неинтересна, по сердцу или не по сердцу. То есть даже если они уже потом пойдут по другой специализации, они это будут понимать", - добавил он.