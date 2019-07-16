Президент Молдавии намерен посетить Россию для обсуждения скидки на газ

Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане

КИШИНЕВ, 16 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что 17 июля намерен отправиться с рабочим визитом в Россию и обсудить с властями РФ и руководством "Газпрома" возможность получения скидки на газ.

"Завтра я осуществлю краткий рабочий визит в Москву, в рамках которого в диалоге с властями Российской Федерации будет обсуждаться снижение цены поставок природного газа в Молдавию. Эта тема будет поднята и в разговоре с руководством "Газпрома", возможный консенсус в этих переговорах позволит значительно снизить необходимость повышения тарифов", - написал Додон на своей странице в Facebook

Президент обсудил необходимость заключения нового контракта на поставку газа с министром экономики Вадимом Брынзаном и кандидатом на пост главы Moldovagaz Вадимом Чебаном — его кандидатуру должно одобрить руководство "Газпрома".

"Опыт прошлых лет показывает, что задержка в этом процессе может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны, особенно в холодное время года", - подчеркнул глава республики.

Додон в начале июня в Санкт-Петербурге встречался с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и договорился с ним о начале переговоров по вопросам поставок и транзита газа с 1 января 2020 года.