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РИА Новости

Президент Молдавии намерен посетить Россию для обсуждения скидки на газ

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 16 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что 17 июля намерен отправиться с рабочим визитом в Россию и обсудить с властями РФ и руководством "Газпрома" возможность получения скидки на газ.
"Завтра я осуществлю краткий рабочий визит в Москву, в рамках которого в диалоге с властями Российской Федерации будет обсуждаться снижение цены поставок природного газа в Молдавию. Эта тема будет поднята и в разговоре с руководством "Газпрома", возможный консенсус в этих переговорах позволит значительно снизить необходимость повышения тарифов", - написал Додон на своей странице в Facebook.
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"Опыт прошлых лет показывает, что задержка в этом процессе может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны, особенно в холодное время года", - подчеркнул глава республики.
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Додон в начале июня в Санкт-Петербурге встречался с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и договорился с ним о начале переговоров по вопросам поставок и транзита газа с 1 января 2020 года.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.
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Игорь ДодонГазпромМолдавияРоссияВ мире
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