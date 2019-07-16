На Кубани рассказали о вкладе курортного сбора в бюджет региона

КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Курортный сбор в Краснодарском крае был введен ровно год назад, с его помощью за это время в бюджет региона удалось собрать 195 миллионов рублей, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Сегодня исполняется ровно год, как в Краснодарском крае взимается курортный сбор. Благодаря ему в бюджет региона поступило более 195 миллионов рублей", - сказал глава региона.

Губернатор уточнил, что с начала текущего года собрано уже более 86 миллионов рублей.

"Это опережает плановый годовой показатель. Эксперимент по взиманию курортного сбора продолжается успешно, отдыхающие относятся к нему с пониманием, и мы видим рост поступлений. Мы по-прежнему сохранили минимальный размер оплаты - 10 рублей в сутки, подчеркну, это самая низкая ставка в России", - отметил губернатор.

Он добавил, что по итогам прошлого года уже определены объекты курортной инфраструктуры для благоустройства на собранные средства.

"Они расположены в Геленджике, Горячем Ключе, Джубге, Небуге и Сочи. Субсидии до муниципалитетов доведены. Поэтому уже этой осенью кубанцы и туристы смогут воочию увидеть отдельные результаты курортного сбора - те элементы благоустройства, которые выбрали сами", - заключил глава края.