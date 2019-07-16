Москвичей предупредили о ливнях, которые продлятся более полутора суток

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Настоящие июльские ливни, которые продлятся более полутора суток, начнутся в Москве во вторник после 18.00, сообщается на сайте "Метеоновости".
Отмечается, что прошедшей ночью существенных дождей в столичном регионе не отмечалось. К 12.00 зона осадков достигла столичного региона, небольшие дожди отмечены на юго-западе Московской области и на территории Новой Москвы.
"Активизация процесса над столицей ожидается после 18 часов: начнется дождь, который с перерывами будет продолжаться более полутора суток. Это будут настоящие июльские ливни. Расчеты показывают, что за этот период в разных местах Москвы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков", - говорится в сообщении.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что на этой на неделе в столице ожидаются дожди разной интенсивности, 17 и 18 июля столица окажется под влиянием южного циклона, который принесет дожди и грозы. По ее словам, за день среды, ночь на четверг и за день четверга может выпасть до трети месячной нормы осадков, которая в июле составляет 94 миллиметра.
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