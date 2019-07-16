В Екатеринбурге из зданий УрФУ эвакуировали около полутора тысяч человек

Ранее директор медиацентра УрФУ Дмитрий Бенеманский сообщил РИА Новости, что сообщение о бомбе поступило в 12.30 (10.30 мск) на электронную почту вуза. По его словам, в главном корпусе много было людей – это абитуриенты и сотрудники приемной комиссии. А в остальных корпусах, с учетом того, что сейчас студенты на каникулах, а преподаватели в отпусках, людей было немного. Все были эвакуированы. Здания проверяются на предмет наличия опасных предметов.