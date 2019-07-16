В Екатеринбурге из зданий УрФУ эвакуировали около полутора тысяч человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Около полутора тысяч человек эвакуированы из зданий Уральского федерального университета (УрФУ) из-за сообщения о минировании, сообщили РИА Новости во вторник в экстренных службах региона.
"Это лжеминирование, как обычно. Тысячи полторы эвакуированы", - сказал источник.
Ранее директор медиацентра УрФУ Дмитрий Бенеманский сообщил РИА Новости, что сообщение о бомбе поступило в 12.30 (10.30 мск) на электронную почту вуза. По его словам, в главном корпусе много было людей – это абитуриенты и сотрудники приемной комиссии. А в остальных корпусах, с учетом того, что сейчас студенты на каникулах, а преподаватели в отпусках, людей было немного. Все были эвакуированы. Здания проверяются на предмет наличия опасных предметов.