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РИА Новости

В Екатеринбурге из зданий УрФУ эвакуировали около полутора тысяч человек

Вчера, 13:40
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Около полутора тысяч человек эвакуированы из зданий Уральского федерального университета (УрФУ) из-за сообщения о минировании, сообщили РИА Новости во вторник в экстренных службах региона.
"Это лжеминирование, как обычно. Тысячи полторы эвакуированы", - сказал источник.
Информационная табличка Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве.
Вчера, 12:55
В Москве эвакуировали здание ВШЭ после сообщения о минировании
Ранее директор медиацентра УрФУ Дмитрий Бенеманский сообщил РИА Новости, что сообщение о бомбе поступило в 12.30 (10.30 мск) на электронную почту вуза. По его словам, в главном корпусе много было людей – это абитуриенты и сотрудники приемной комиссии. А в остальных корпусах, с учетом того, что сейчас студенты на каникулах, а преподаватели в отпусках, людей было немного. Все были эвакуированы. Здания проверяются на предмет наличия опасных предметов.
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Уральский федеральный университетЕкатеринбургПроисшествия
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