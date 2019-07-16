Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T13:39Z
https://ria.ru/20190716/1556572473.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155536/32/1555363216_0:71:2487:1471_1036x0_80_0_0_85b18808e495e7565219587222559d13.jpg
РИА Новости

Сбербанк не планирует разрывать сотрудничество с "Яндексом"

Вчера, 13:39
318
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Сбербанк России" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Сбербанк не планирует разрывать партнерские отношения с "Яндексом", для этого нет никаких оснований, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"Мы точно не собираемся разрывать отношения друг с другом", - сказал Греф.
По его словам, для разрыва "нет никаких оснований".
"У нас очень добрые, партнерские отношения, мы партнеры по целому ряду проектов, очень крупных проектов. Какой смысл в разрыве отношений? У нас исключительно добрые, уважительные отношения... Надеюсь, что будем сотрудничать всегда. Мы можем сотрудничать в каких-то проектах, в каких-то можем конкурировать", - добавил глава Сбербанка.
400000
Обсудить 1
ЯндексСбербанк РоссииГерман ГрефЭкономика
Рекомендуем
Суданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны в Хартуме
Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
РИА
Новости
Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов во время брифинга
Эксперт прокомментировал публикацию Die Welt про "неожиданный удар" России
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
В ГД назвали условия для работы России над ядерным договором с США и Китаем
Юрист: расширение доступа к банковской тайне нарушит права невиновных
Лента
новостей
Прохожий переходит дорогу во время дождя в Москве
Москвичей предупредили о ливнях, которые продлятся более полутора суток
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Трутнев рассказал об исполнении указа по тушению пожаров в Забайкалье
Николай Булаев
ЦИК не может исправить ошибки в листах кандидатов в МГД, заявил Булаев
Сотрудник таможенной службы РФ осуществляет осмотр груза
Россельхознадзор не исключил снятия запрета на поставки белорусских яблок
Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов рассказал, сколько дало бюджету повышение ставки НДС
Граффити в поддержку рубля
Эксперты рассказали, в каком случае стоит ждать обвала рубля
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле заявили, что в планах Путина нет встречи с Додоном 17 июля
Здание Государственной Думы в Москве
Госдума приняла законы о наказании за воспрепятствование работе медиков
Летящий самолет Airbus A-321 авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото.
Российские ученые разработали новые способы борьбы с тряской самолета
Логотип телеканала RT
В ОБСЕ раскритиковали недопуск RT и Sputnik на форум по СМИ в Лондоне
Атомная подводная лодка ВМС Китая на военной базе Циндао
Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
Лента новостейМолния