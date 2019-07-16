Сбербанк не планирует разрывать сотрудничество с "Яндексом"

МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Сбербанк не планирует разрывать партнерские отношения с "Яндексом", для этого нет никаких оснований, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"У нас очень добрые, партнерские отношения, мы партнеры по целому ряду проектов, очень крупных проектов. Какой смысл в разрыве отношений? У нас исключительно добрые, уважительные отношения... Надеюсь, что будем сотрудничать всегда. Мы можем сотрудничать в каких-то проектах, в каких-то можем конкурировать", - добавил глава Сбербанка.