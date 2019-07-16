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РИА Новости

Жителя Смоленской области будут судить после убийства знакомого

Вчера, 13:38
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мужчина в городе Дорогобуже Смоленской области 9 мая убил знакомого за оскорбление, нанеся тому более 130 ножевых ранений, в настоящее время он пойдет под суд, сообщает СУСК РФ по Смоленской области.
Вечером 9 мая обвиняемый находился в городе Дорогобуже. В квартиру зашел мужчина, который был у соседей в гостях. Между новыми знакомыми произошел словесный конфликт, в ходе которого гость грубо оскорбил обвиняемого.
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"В результате мужчина нанес "обидчику" более 130 ножевых ранений. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый неоднократно судим, в том числе за убийство. В его отношении завершено расследование уголовного дела, он обвиняется по статье УК РФ "Убийство".
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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ДорогобужСмоленская областьРоссияПроисшествия
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