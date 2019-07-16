Жителя Смоленской области будут судить после убийства знакомого

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мужчина в городе Дорогобуже Смоленской области 9 мая убил знакомого за оскорбление, нанеся тому более 130 ножевых ранений, в настоящее время он пойдет под суд, сообщает СУСК РФ по Смоленской области.

Вечером 9 мая обвиняемый находился в городе Дорогобуже. В квартиру зашел мужчина, который был у соседей в гостях. Между новыми знакомыми произошел словесный конфликт, в ходе которого гость грубо оскорбил обвиняемого.

"В результате мужчина нанес "обидчику" более 130 ножевых ранений. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый неоднократно судим, в том числе за убийство. В его отношении завершено расследование уголовного дела, он обвиняется по статье УК РФ "Убийство".