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РИА Новости

На Украине число отравившихся после свадьбы возросло до 45 человек

Вчера, 13:36
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Число отравившихся после празднования свадьбы в Ровенской области увеличилось до 45 человек, сообщила во вторник пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС сообщила, что 39 человек попали в больницу с отравлением.
“С 15 июля 2019 года… поступили экстренные сообщения о 45 случаях острой кишечной инфекции… Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит”, - говорится в сообщении.
По данным центра, в больницу попали 40 человек, в том числе девять детей, пять человек лечатся амбулаторно.
Указывается, что специалисты устанавливают обстоятельства и источник возбудителя заболевания, для этого отобраны пробы пищевых продуктов и воды.
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