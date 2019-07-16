На Украине число отравившихся после свадьбы возросло до 45 человек

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Число отравившихся после празднования свадьбы в Ровенской области увеличилось до 45 человек, сообщила во вторник пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС сообщила, что 39 человек попали в больницу с отравлением.

“С 15 июля 2019 года… поступили экстренные сообщения о 45 случаях острой кишечной инфекции… Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит”, - говорится в сообщении.

По данным центра, в больницу попали 40 человек, в том числе девять детей, пять человек лечатся амбулаторно.