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РИА Новости

В Москве около 30 человек отравились едой из вендинговых аппаратов

Вчера, 13:35
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Около 30 офисных работников в Москве обратились за медицинской помощью, 17 человек госпитализированы из-за кишечной инфекции после потребления еды из вендинговых аппаратов, размещенных в офисах, московское управление Роспотребнадзора приступило к эпидемиологическому расследованию, сообщается на сайте ведомства.
"В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди офисных работников в шести административных округах по 20 адресам города Москвы, управление Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно приступило к эпидемиологическому расследованию. Все заболевшие – взрослые. По состоянию на 16.06.19 за медицинской помощью обратилось 28 человек, из них госпитализированы в инфекционные стационары 17 человек. Предварительный диагноз госпитализированных - сальмонеллез", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что расследование начато 15 июля и проводилось в том числе в ночь на 16 июля.
"По результатам факторного опроса установлено, что пострадавшие связывают своё заболевание с употреблением продукции компании под брендом "Healthy food", приобретённой через автоматы, размещенные в бизнес центрах для сотрудников офисов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цех по производству данной продукции находится в Юго-Восточном административном округе Москвы на территории промышленной зоны. В ходе эпидемиологического расследования по месту производства установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований по производству готовой продукции на вывоз, предназначенной для дальнейшей реализации через вендинговые аппараты ООО "ДО ЛУНЫ И ОБРАТНО" под брендом "Healthy food".
"По состоянию на 16.07.19 помещения производственного цеха опечатаны. Также в офисах и фитнес центре закрыты 15 станций здорового питания (вендинговых автоматов), реализующих продукцию под брендом "Healthy food" в Центральном, Западном, Северном и Юго-Западном административных округах, и опечатано кафе "Healthy food" ООО "Горшочек, вари" в ТЦ АФИМОЛЛ Сити", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эпидемиологическое расследование и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий как на производстве, так и в местах реализации продукции, изготовленной в ООО "Хэлфи Фуд Продакшен", продолжается.
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