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РИА Новости

Суд в Брешии обязал Германию выплатить компенсацию пленным итальянцам

Вчера, 13:31
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РИМ, 16 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Суд итальянской Брешии обязал Германию выплатить многотысячные компенсации группе из 33 бывших военнослужащих, попавших в лагеря военнопленных на территории Германии в годы Второй мировой войны, пишет портал bresciaoggi.it.
Уроженцы города Мантуя были интернированы после подписания Италией перемирия с западными союзниками 3 сентября 1943 года. После него немецкие оккупационные войска захватили большую часть северной и центральной части Апеннин. Итальянские военнопленные попали в Германию и находились на принудительных работах в нацистских лагерях.
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"Суд Брешии признал, что государство, которое совершает военные преступления или совершает преступления против человечности, жертвами которых были бывшие итальянские военнопленные, не обладает никаким иммунитетом", - заявил адвокат истцов Джулио Аррио.
Немецкая сторона не была представлена на процессе, поскольку не признала юрисдикцию итальянского суда по данному делу.
Процесс, который тянется с 2007 года, завершился приговором, согласно которому 30 "рабов Гитлера", как их называют в местных СМИ, и наследники еще троих бывших пленных должны получить от нынешних немецких властей компенсации в размере от 30 до 40 тысяч евро. Также cуд приговорил Италию и Германию к совместной выплате судебных расходов на сумму 140 тысяч евро.
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ГерманияИталияВ мире
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