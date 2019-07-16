Суд в Брешии обязал Германию выплатить компенсацию пленным итальянцам

Уроженцы города Мантуя были интернированы после подписания Италией перемирия с западными союзниками 3 сентября 1943 года. После него немецкие оккупационные войска захватили большую часть северной и центральной части Апеннин. Итальянские военнопленные попали в Германию и находились на принудительных работах в нацистских лагерях.

"Суд Брешии признал, что государство, которое совершает военные преступления или совершает преступления против человечности, жертвами которых были бывшие итальянские военнопленные, не обладает никаким иммунитетом", - заявил адвокат истцов Джулио Аррио.

Процесс, который тянется с 2007 года, завершился приговором, согласно которому 30 "рабов Гитлера", как их называют в местных СМИ, и наследники еще троих бывших пленных должны получить от нынешних немецких властей компенсации в размере от 30 до 40 тысяч евро. Также cуд приговорил Италию и Германию к совместной выплате судебных расходов на сумму 140 тысяч евро.