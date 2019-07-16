Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T13:28Z
https://ria.ru/20190716/1556572075.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155639/46/1556394638_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_8a0ba293b930a820bbadec2bf745b3cd.jpg
РИА Новости

Совладелица "Рустави 2" потребовала завести дело на гендиректора телеканала

Вчера, 13:28
19030
© Sputnik / Alexander Imedashvili Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 16 июл - РИА Новости. Совладелец грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе подала в Генпрокуратуру Грузии жалобу с требованием начать уголовное расследование по делу о возможном превышении полномочий гендиректором Ники Гварамия, заявил ее адвокат Георгий Кавлашвили.
"Согласно изученной нами документации телекомпании с 2014 года, подтверждается, что в условиях растущего рекламного рынка "Рустави-2" получает меньше доходов, чем это есть на самом деле... не исключаем, что речь идет о превышении полномочий со стороны гендиректора и что налицо признаки преступления", - заявил Кавлашвили журналистам.
Георгий Габуния
12 июля, 23:20
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
Он выразил уверенность, что процесс банкротства телекомпании происходит умышленно.
Ранее Нижарадзе выступила с инициативой уволить Гварамия после того, как в эфире телекомпании несколько раз были сделаны нецензурные заявления в адрес российского руководства и грузинов-российских отношений.
Гварамия ранее в прямом эфире "Рустави 2" прокомментировал заявление российской Госдумы о рекомендации запретить ввоз в страну грузинских продуктов. Он сообщил, что ему наплевать, будут ли грузинское вино и минеральные воды экспортироваться в Россию, или нет.
Перед этим телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
10 июля, 19:08
Пушков прокомментировал антироссийский выпад гендиректора "Рустави 2"
МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Государственная дума РФ приняла заявление, в котором рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Однако российский лидер Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии. Также он, комментируя предложения возбудить в РФ уголовное дело против Габунии, заявил, что это сделает ведущему "много чести".
Георгий Габуния
9 июля, 22:24
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
63104253
Обсудить 1
Рустави 2ГрузияВ мире
Рекомендуем
Депутат парламента Грузии от оппозиционной фракции Альянс патриотов Георгий Ломия
Грузинский оппозиционный парламентарий пообещал еще не раз приехать в РФ
РИА
Новости
Задержанные украинские моряки в суде
МИД заявил об отсутствии реакции Киева на предложения по украинским морякам
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Украина готова увеличить транзит газа из-за ремонта "Северного потока"
Лента
новостей
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Модель на показе Luli Fama на Неделе моды Miami Swim Week 2019
Жаркая пляжная мода в Майами
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
"Северный поток" остановили на ремонт
Саммит НАТО
Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Певец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Бухта Стеклянная
Китайские туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке, пишут СМИ
Вадим Рабинович
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста
Член националистического батальона Азов в Мариуполе
РИА Новости нашло доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
Лента новостейМолния