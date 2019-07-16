Совладелица "Рустави 2" потребовала завести дело на гендиректора телеканала

ТБИЛИСИ, 16 июл - РИА Новости. Совладелец грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе подала в Генпрокуратуру Грузии жалобу с требованием начать уголовное расследование по делу о возможном превышении полномочий гендиректором Ники Гварамия, заявил ее адвокат Георгий Кавлашвили.

"Согласно изученной нами документации телекомпании с 2014 года, подтверждается, что в условиях растущего рекламного рынка "Рустави-2" получает меньше доходов, чем это есть на самом деле... не исключаем, что речь идет о превышении полномочий со стороны гендиректора и что налицо признаки преступления", - заявил Кавлашвили журналистам.

Он выразил уверенность, что процесс банкротства телекомпании происходит умышленно.

Ранее Нижарадзе выступила с инициативой уволить Гварамия после того, как в эфире телекомпании несколько раз были сделаны нецензурные заявления в адрес российского руководства и грузинов-российских отношений.

Гварамия ранее в прямом эфире "Рустави 2" прокомментировал заявление российской Госдумы о рекомендации запретить ввоз в страну грузинских продуктов. Он сообщил, что ему наплевать, будут ли грузинское вино и минеральные воды экспортироваться в Россию, или нет.

Перед этим телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.

Государственная дума РФ приняла заявление, в котором рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.