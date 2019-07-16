В ГД назвали условия для работы России над ядерным договором с США и Китаем

"Если говорить о перспективах, связанных с нашими заокеанскими партнерами, то иногда все перспективы просто превращаются в пустую болтовню. В любой администрации у них часто слова расходятся с делами. Они очень сильно радеют за безопасность во всем мире, но как только затрагивается вопрос о практическом выполнении, они сразу уходят в сторону в отличие от нашей стороны... И сейчас, если все-таки они от слов перейдут к делу, то Россия рада приветствовать это и начнет прорабатывать вместе с коллегами из США все вопросы, которые волнуют и их, и нас, и в целом весь мир", - сказал Красов.