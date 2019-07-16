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РИА Новости

В ГД назвали условия для работы России над ядерным договором с США и Китаем

Вчера, 13:26
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия будет готова перейти от обсуждений к работе над трехсторонним договором по ядерному оружию, если США перейдут от слов к действиям, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что представители США на переговорах с РФ в Женеве в среду намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.
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"Если говорить о перспективах, связанных с нашими заокеанскими партнерами, то иногда все перспективы просто превращаются в пустую болтовню. В любой администрации у них часто слова расходятся с делами. Они очень сильно радеют за безопасность во всем мире, но как только затрагивается вопрос о практическом выполнении, они сразу уходят в сторону в отличие от нашей стороны... И сейчас, если все-таки они от слов перейдут к делу, то Россия рада приветствовать это и начнет прорабатывать вместе с коллегами из США все вопросы, которые волнуют и их, и нас, и в целом весь мир", - сказал Красов.
"Когда они перейдут от теории к практике, мы к практической стороне дела готовы. А готова ли американская сторона?" - добавил парламентарий.
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Он подчеркнул, что Россия всегда выполняла и выполняется все взятые на себя обязательства и в отличие от западных стран не выходит из договоров, выполняет все договоренности.
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Андрей КрасовГосдума РФКитайРоссияСШАБезопасность
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