Эксперт прокомментировал публикацию Die Welt про "неожиданный удар" России

"Разжигают страсти". Политолог об ожиданиях в НАТО "удара России" Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России. Комментируя публикацию в эфире радио Sputnik, военный политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что Западу следовало бы "посмотреть на себя" и подумать о том, как сохранить ДРСМД.