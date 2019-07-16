Эксперт прокомментировал публикацию Die Welt про "неожиданный удар" России

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Публикация немецкой газеты Die Welt о готовящемся "неожиданном ударе" России по Европе является очередным элементом информационной войны против России в интересах США, заявил РИА Новости бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.
Немецкая Die Welt ранее написала, что Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы может нанести "неожиданный удар" по Европе. Газета ссылается на доклад генерал-лейтенанта бундесвера в отставке, бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе, в котором они заявили, что пока Европа занята климатическими изменениями и миграционным кризисом, Россия без веских причин готовится к региональным войнам в Европе.
Вчера, 10:08"Разжигают страсти". Политолог об ожиданиях в НАТО "удара России"Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России. Комментируя публикацию в эфире радио Sputnik, военный политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что Западу следовало бы "посмотреть на себя" и подумать о том, как сохранить ДРСМД.
"То, что пишут западные пронатовские СМИ, нужно воспринимать как данность. Другого они писать не будут. Это газета (Die Welt – ред.) крупного капитала. Данная статья является заказной, это связано с ужесточением американских санкций, вот и всё", - сказал Ивашов.
Он отметил, что США теряют позиции на мировой политической арене, в частности, в Европе.
"На фоне сближения позиций России, Турции, Ирана и ряда стран Ближнего Востока США для сохранения своего влияния в Европе разжигают антироссийскую истерию через западные СМИ. Других столь послушных информационных пространств для реализации американских интересов просто нет", - пояснил Ивашов.
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